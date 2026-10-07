El Manchester United amenaza con llevarse del Sevilla a Fofana en el mercado de enero

En Inglaterra afirman que la puesta en escena del parisino en el Sevilla le ha situado en la agenda del Manchester United de cara a la ventana invernal, si bien se trataría de una operación muy compleja

José Ignacio Navarro, director deportivo sevillista, sorprendió a última hora en el mercado de verano con la incorporación de alto nivel de Youssouf Fofana al acordar con el Milan sobre la bocina una cesión sin opción a compra. Una operación en condiciones muy ventajosas para los nervionenses tanto en cuanto solo pagan un porcentaje muy reducido de su elevada ficha,

Este salto de calidad no ha tardado en notarse sobre el terreno de juego la influencia del francés en el sistema sevillista por su calidad y despliegue físico, dejando detalles de su clase, como el taconazo estelar para dejar solo a Félix Correia ante el Barça, partido en el que marcó un gol.

La puesta en escena en el Sevilla le ha devuelto al escaparate

En este sentido, la puesta en escena de Fofana ha sido más que ilusionante a tenor de que no llegó en su mejor momento físico y su impacto en el buen arranque sevillista resulta indiscutible, lo que le ha devuelto al escaparate internacional.

Desde Italia apuntaban recientemente a ESTADIO Deportivo que Fofana podría haber aportado en el estilo de Amorim, pero que no encajaba en el vestuario y por ello se decidió en el club rossonero abrirle la puerta en términos poco beneficiosos para ellos.

En este sentido, resultaba inevitable que más pronto que tarde empezaran a surgir informaciones sobre el interés de clubes importantes en el parisino, aunque quizás han aparecido antes de lo previsto.

El Manchester United, interesado en su fichaje

Y es que desde Inglaterra, más concretamente la web Team Talk, asegura que la Premier League se presenta como amenaza para el Sevilla de cara al próximo mercado, pues apunta el vivo interés de uno de los clubes más poderosos del continente.

Así, dicha fuente afirma que el Manchester United sigue de muy cerca al medio nervionense y que estaría interesado en hacerse con sus servicios en la ventana invernal, lo que supondría un duro golpe para Luis García Plaza.

Operación muy compleja por el acuerdo de cesión

No obstante, se trataría de una operación muy compleja tanto en cuanto el acuerdo de cesión firmado por el Milan y el Sevilla contempla un préstamo hasta final de la temporada, por lo que los nervionenses también tendrían mucho que decir en este asunto y, obviamente, no pondrían facilidades para dejarle ir.

Es probable que la letra pequeña del contrato incluya penalización económica en el caso de que alguna de las dos partes quiera romperlo de forma unilateral, por lo que, en el caso de que el Manchester United estuviera dispuesto a tirar de talonario, el Milan podría estudiar pagar el peaje a cambio de una cantidad suculenta.

Cabe recordar que en la última revisión realizada por la web especializada Transfermarkt el valor de Fofana ha sufrido una bajada y que su tasación actual alcanza los 15 millones de euros.