Dani Ceballos asegura que sueña con ganar un título defendiendo la camiseta del Real Betis. Por otro lado, el club verdiblanco ya conoce a su rival en la Copa del Rey, que será el Navalcarnero. Por su parte, el Sevilla FC se enfrentará al vencedor del Hortaleza - Güimar

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 6 de octubre.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 6 de octubre.

Dani Ceballos está muy ilusionado con su vuelta al Real Betis. Tanto es así que el centrocampista ha explicado que cambiaría algún que otro trofeo conquistado en su etapa en el Real Madrid por sentir lo que es alzar al cielo una copa con la camiseta verdiblanca.

Los dos equipos sevillanos no tuvieron suerte ya que no quedaron emparejados con Lebrijana o Recreativo. El equipo que entrena Manuel Pellegrini se medirá al Navalcarnero, mientras que el conjunto de Luis García Plaza se enfrentará al ganador del Hortaleza - Güimar.

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