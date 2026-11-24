Brian Sarmiento ha contado casi dos décadas después el motivo de una salida que sorprendió en su etapa en el conjunto cántabro. El argentino, ahora concursante de Gran Hermano en su país, asegura que Francisco Pernía lo mandó a la otra punta de España después de descubrir su encuentro con una mujer con la que mantenía una relación

Brian Sarmiento ha vuelto a convertirse en protagonista, aunque esta vez lejos de los terrenos de juego. El que fuera futbolista del Xerez CD, donde llegó a ser conocido como Currito de Jerez, participó hace poco en 'Gran Hermano Generación Dorada', el reality argentino en el que su comportamiento ya generó polémica, pero ha sido una confesión sobre su pasado en España la que ha recuperado una historia que llevaba casi veinte años sin explicación.

En una conversación en el podcast Golgana, presentado por Gastón Edul, el exfutbolista desveló por qué terminó abandonando el Racing de Santander para marcharse cedido al conjunto azulino durante la temporada 2008/09. Según su versión, la decisión no tuvo nada que ver con su rendimiento deportivo, sino con un episodio personal que terminó llegando hasta el despacho del entonces presidente racinguista, Francisco Pernía.

Sarmiento recuerda que venía de completar una buena pretemporada en Alemania, en la que había destacado por sus goles. Después de regresar, aprovechó un día libre para salir con un compañero. Allí conocieron a dos mujeres y terminaron pasando la noche en el apartamento de una de ellas. Lo que no esperaba era la conversación que le aguardaba al día siguiente.

"Pretemporada, vamos a Alemania, salgo goleador de la pretemporada, qué sé yo. Cuando vuelvo, teníamos día libre, nos vamos con un compañero y vamos a un barcito y había dos muchachas muy divinas. Digo, hola, ¿cómo andan? Hola, hola, ¿qué tal? Empiezan a hablar conmigo. Digo, vamos a tomar algo con mis amigos. Bueno, dale, me dicen. Terminamos en la casa de las pibas. Un reapartamento, salieron bailando como vestidas de árabes. Tipo de aliscas. Sí, un quilombo hermoso, ¿viste? Pasa todo, al otro día vamos a entrenar y me llama el presidente a la oficina y me dice, Brian, quiero que te dejes de joder a mi novia".

Brian Sarmiento, durante su etapa en el Xerez / ED

El argentino asegura que se quedó sorprendido por la reacción de Pernía, que le reprochó lo sucedido y terminó enviándolo a préstamo al Xerez. "La piba, no sé dónde era. Y el chabón me manda préstamo a Jerez", explicó durante la conversación.

Así habría terminado su etapa en Santander, con un destino que en aquel momento llamó la atención por el cambio de equipo y la distancia entre ambas ciudades. En Jerez, Sarmiento coincidió con Esteban Vigo en el banquillo y dejó huella entre los aficionados por su personalidad dentro y fuera del campo.