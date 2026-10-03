De más a menos, la selección española volvió a ganar y, pese a que la Chequia de Santi Denia generó algo de incertidumbre antes de quedarse con diez y el tanto definitivo de Mikel Merino, continúa con su marcha militar al frente de su grupo de la Nations League antes de visitar Split

Lamine Yamal celebra su gran tanto junto al banderín de una de las esquinas del Carlos Tartiere.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 4 de octubre de 2026:

- ESPAÑA 3-1 REPÚBLICA CHECA / SIGUE Y SIGUE...

La 'Roja', con el bético Fran García de inicio, añade una nueva victoria a su impresionante racha, aunque, tras el golazo tempranero de Lamine Yamal y la que parecía la sentencia de Rodri Hernández antes del descanso, se llevó un susto al recortar distancias los checos y serle anulado el 2-2 por una polémica falta previa.

- CIERTO ALIVIO CON MARCAO

La lesión del brasileño no parece tan grave, aunque tampoco se le forzará y debería estar de vuelta tras el próximo parón de selecciones de noviembre.

- ENSUCIAN VALLECAS

El estadio madrileño amanece con daños materiales unas horas antes del regreso rayista tras "un asalto" nocturno que terminó con el palco de autoridades "vandalizado y destrozado".

- LA SALIDA DE KOUNDÉ

El Chelsea, gran rival del Barça cuando aún estaba en el Sevilla, pendiente del bajón de estatus del zaguero francés con su club y su selección con vistas al mercado invernal.