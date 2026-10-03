Iván Amaya, ex futbolista y rentista: "Siempre digo 'compraos un piso'; alquilar es tranquilidad, me levanto y acuesto sin presión"

El ex jugador madrileño de 48 años, hermano mayor del otrora bético Antonio Amaya, presume de haber sabido rentabilizar su carrera como futbolista invirtiendo en ladrillo y, en plena polémica nacional por los precios de la vivienda, que podrían propiciar un adelanto electoral, lo tiene claro

Pasaba recientemente Iván Amaya, hermano mayor del ex bético Antonio Amaya, por el videopodcast de Jon Echaide y Joseba Alzueta 'Los Fulanos', que se centra en analizar la vida después del deporte de sus protagonistas. El otrora central de San Cristóbal de Los Ángeles, a sus 48 años, presume de haber sabido rentabilizar su etapa como jugador, aunque sigue ligado al mundo del fútbol como entrenador de cantera en el Getafe CF. De esta forma, el que fuera internacional español sub 21 y olímpico aportaba su experiencia como rentista en plena polémica nacional por el precio de la vivienda, los fondos buitre y los alquileres, que podría propiciar hasta un adelanto electoral en España.

"Veo a los chavales que se ven con 20.000 euros y se compran un coche, se ven con 50.000 y se compran otro coche. Y me doy la vuelta y les digo 'yo estoy alucinando. Pero si este niño tendrá que estar ganando 300-400.000 al año y lleva ya ganando eso 7-8 años. Es para que tuviera por lo menos tres o cuatro pisos'. Tenéis que, sobre todo, saber invertir. Si ganáis 10, administradlo bien, hacerlo todo bien... comprar, lo primero que tienes que hacer es comprar. Yo siempre digo 'compraos un piso, compraos un piso'", asegura un Iván Amaya que explica su caso particular, que pasa por gastar primero para recibir luego.

"Yo en inmuebles tengo 11... con el mío, 12. Osea, yo tengo todo en alquileres, porque lo tengo todo pagado. Yo todo, ya no tengo hipotecas. Y los alquileres siempre nosotros intentamos alquilárselo a gente conocida (...) Los pisos que tengo yo, la gente que tengo en ellos llevan más de 15 años conmigo; yo tengo gente muy fija, de mucho tiempo. Y a mí la subida de los pisos, pues los subo, pero, hostias, tengo un poquito de tacto", añadía el ahora técnico, en referencia a toda la controversia desatada en las últimas semanas con el caso de la anciana madrileña de 87 años Maricarmen, desahuciada para luego ser readmitida por la presión popular.

"No tener que pensar en mañana es felicidad"

El que fuera zaguero y pivote de Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, RCD Espanyol, Getafe CF, Ciudad de Murcia, Elche CF, Granada CF, Real Murcia, Apollon Limassol, UD Sanse, Puerta Bonita y CD Illescas, retirado en 2016, tuvo siempre diáfano que lo mejor que podía hacer con el dinero ganado en casi dos décadas como jugador era invertir en ladrillo. Ahora, vive de las rentas y manifiesta hacerlo con holgura. "Alquilar pisos es tranquilidad; me levanto y me acuesto sin presión. No tener que pensar en mañana es felicidad", sentencia Iván Amaya, que quiere que los jóvenes prediquen con el ejemplo.#[media;[proveedor:5;id:/p/CuB4SNZtyMw/]]