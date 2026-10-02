Tres cuartos de entreada en el Ramón Sánchez-Pizjuán para recordar como cada año y cada minuto 16 a Antonio Puerta, amén de para homenajear a un técnico que tiene un hueco preferente y merecido en la historia blanquirroja: "Aquí siempre me siento muy querido; es especial"

La entrega del trofeo al ganador del prestigioso evento en Nervión.SFC

La portada de ESTADIO DEPORTIVO para el sábado 3 de octubre de 2026:

- SEVILLA FC 1-3 ASTON VILLA / ES PARA UNAI

Los ingleses remontan el tanto de Isaac Romero y se convierten, tras Granada y Boca Juniors, en los terceros que evitan el pleno nervionense en su trofeo, que arrancó con un homenaje al propio Emery con las tres Europa Leagues que ganó sobre el césped

- DEL VIRUS A LA VACUNA

Si Junior preocupa por su lesión durante el parón Fifa, Parrott desata pasiones y elogios tanto en Irlanda como en toda Europa por su golazo y su doblete ante Austria

- ESPÍ PARA EL QUINTO

De la Fuente, que se coloca tras Ancelotti, Klopp, Pochettino y Tuchel entre los seleccionadores mejor pagados por su renovación, promociona al ariete del Real Madrid por la lesión de Ferrán Torres

- FELIZ 'NO' AL BARÇA

El 'perico' Moscardo desvela que Deco se reunió con su padre cuando estaba en el Corinthians, aunque acabó en el PSG: "Estoy muy contento de que no pasara".