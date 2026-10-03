Vandalizan el palco de Vallecas: el Rayo denuncia una campaña de acoso y extorsión

La zona reservada para las autoridades aparece destrozada y con pintadas horas antes del regreso del conjunto franjirrojo a su casa, mientras la entidad anuncia acciones legales y exige una actuación contundente de las autoridades

El Estadio de Vallecas ha amanecido este sábado con importantes destrozos en el interior del recinto horas antes de que el Rayo Vallecano vuelva a disputar un partido en su casa. El club ha denunciado públicamente que durante la madrugada se produjo "un asalto" a su sede social y que el palco de autoridades fue "vandalizado y destrozado".

Las imágenes difundidas por la entidad muestran varios asientos del palco completamente rajados, además de pintadas y otros daños en la zona. El Rayo asegura además que las fachadas del estadio sufren actos vandálicos de manera recurrente.

El incidente se produce precisamente el día en el que el conjunto franjirrojo recupera el Estadio de Vallecas para disputar el Trofeo de Vallecas frente al Cagliari italiano, después de varios meses sin poder utilizar su recinto.

La entidad que preside Raúl Martín Presa ha reaccionado con un comunicado de enorme dureza en sus redes sociales, en el que relaciona lo sucedido con el conflicto que mantiene abierto con diferentes sectores y con la Comunidad de Madrid desde el pasado verano.

El Rayo habla de "acoso, extorsión e intimidación"

El club no se ha limitado a denunciar los daños materiales. En su comunicado, asegura que lo ocurrido forma parte de una campaña de mayor alcance contra su presidente, su familia y la propia entidad.

"Es un acto más de la campaña de acoso, extorsión e intimidación que están sufriendo nuestro presidente y su familia y, por ende, todo el Rayo Vallecano de Madrid desde el pasado 28 de julio", sostiene el comunicado.

El Rayo afirma además estar "agotado de denunciar la incitación al odio que conllevan amenazas en forma de vandalizaciones como esta o como la que sufrió la estatua del oso y el madroño esta semana".

La entidad va todavía más allá al vincular los hechos con el enfrentamiento institucional que mantiene abierto por la gestión del Estadio de Vallecas. "¿Es esta la colaboración público-privada que quiere el Consejero de Deporte para el Estadio de Vallecas?", plantea el club al inicio de su comunicado, en referencia a Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid.

Duras acusaciones contra la gestión del estadio

El Rayo también carga contra quienes, según su versión, han generado el actual contexto de máxima tensión alrededor del recinto. "Estas son las consecuencias de cuando los servidores públicos colaboran y tienen convivencia con grupos ultras", afirma el comunicado, una acusación que el club formula en el contexto de su denuncia y que deberá ser investigada por las autoridades.

La entidad considera que los destrozos son una consecuencia del enfrentamiento vivido durante los últimos meses y sostiene que existe una campaña contra Martín Presa. "Estas imágenes son la consecuencia evidente del odio sembrado y revelan cómo se entiende la colaboración público privada de la que habla el señor Consejero", añade el Rayo.

El club recuerda además que el conflicto se inició, según su relato, el pasado 28 de julio, cuando la Comunidad de Madrid suspendió cautelarmente la concesión del estadio y el Rayo dejó temporalmente de poder utilizarlo.

El Trofeo de Vallecas no se suspende

Pese a la gravedad de los daños, el Rayo ha confirmado que los hechos no impedirán la celebración del Trofeo de Vallecas. El encuentro frente al Cagliari se mantiene según lo previsto y supondrá el regreso del equipo al recinto después de varios meses.

El club interpreta precisamente este regreso como una respuesta a quienes, según su versión, pretendían que la situación terminara de otra manera. "Estos actos constituyen una prueba evidente de que mucha gente esperaba que esta campaña de acoso y derribo hacia el presidente de la entidad acabase de otra forma que disputando hoy el Trofeo de Vallecas en nuestro Estadio", asegura.

El Rayo también reivindica que la reapertura se produjo después de que, según sostiene, el club acreditara el cumplimiento de la normativa y tras cuestionar las conclusiones de la auditoría que provocó el cierre cautelar.

"El Rayo Vallecano ha conseguido la reapertura del Estadio tras haber realizado un total de cero obras la Comunidad de Madrid (hablaba de hasta seis meses de obras) durante este verano, tras haber acreditado Rayo Vallecano el cumplimiento pleno de toda la normativa, y tras haber desmontado Rayo Vallecano el escandalosamente incorrecto informe de auditoría que sirvió de excusa para suspender la concesión del Estadio de Vallecas", afirma la entidad.

El lunes presentarán la denuncia

El Rayo ya ha comunicado los hechos a las autoridades y prepara una denuncia formal. El club asegura que aportará las imágenes de las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los responsables del acceso al recinto y de los daños ocasionados.

"Este hecho ya ha sido comunicado a las autoridades aportando estas imágenes. El lunes se formulará la correspondiente denuncia en la cual aportaremos las imágenes de las cámaras de seguridad", informa la entidad.

El Rayo reclama que se investigue lo ocurrido con contundencia: "Desde el club confiamos que se actúe con diligencia y determinación ante algo que consideramos inaceptable como es el asalto a nuestra sede social".