Marc Márquez comprueba una vez más por qué no le gustan los sábados: "El domingo es diferente, pero la primera vez siempre tengo ese extra"

El piloto de Cervera ganó el Sprint en Motegi, pero duda con los neumáticos y sobre todo, tiene la certeza de que, como casi siempre, le han 'pillado el truco'

Marc Márquez asegura que no le gustan los sábados y que lo importante se juega los domingos, pero es en los Sprint donde más puntos ha sacado esta temporada y donde mejor ha rendido, incluso a principios de temporada, cuando su brazo estaba peor y estaba a merced de las Aprilia.

El motivo de que no le gusten lo ha dejado caer alguna vez y está en que tiene que mostrar sus cartas y darle pistas a sus rivales. Ya le ha ocurrido en otros grandes premios que tras alcanzar una primera posición en la primera curva o realizar determinada estrategia, sus rivales le 'tapan' esa posibilidad para la carrera.

En Motegi, el piloto de Cervera llegó primero, por delante de Jorge Martín, a ese final de recta y ya no soltó la primera posición en toda la carrera. Algo que el madrileño, que sigue líder del Mundial por 7 puntos, tratará de evitar que se repita este domingo en el Gran Premio de Japón.

Aunque todos, tanto Martín como el propio Marc Márquez parecen estar más pendientes de los neumáticos que de cualquier otro aspecto. El piloto de Cervera reconoce que ha hecho cambios en la moto que le han permitido avanzar con respecto a la clasificación, en la que acabó segundo por detrás de su gran rival por el Mundial.

Marc Márquez, feliz con los cambios

"Hoy las sensaciones han sido buenas, ha sido agradable. Ya esta mañana no estaba mal, pero para el sprint, con unas pequeñas modificaciones, hemos podido ser todavía más rápidos y estar más cómodos. Estoy contento con las sensaciones", afirmaba tras el Sprint, sin querer desvelar o que había mejorado y que le había permitido ganar de forma cómoda a sus rivales. "Sí que es verdad que piloto un poquito mejor. El cambio este me ha ayudado a pilotar un poquito mejor, un poquito más a mi estilo y he salido y podía mantener un ritmo fuerte", reconoce.

El mayor de los hermanos Márquez estaba contento con lo visto y preocupado por lo que viene mañana, porque ha podido comprobar en rivales (Bezzecchi) o en su propio compañero Bagnaia, que un error en la elección o una gestión deficiente pueden acabar con la carrera planeada.

"Iba cómodo, iba bien y nada... Ojalá mañana tener la misma sensación, pero tenemos que analizar también cómo está el neumático trasero, el blando. Se ha visto que muchos pilotos han tenido el blister que se llama, agujeros, el sobrecalentamiento y eso es un riesgo para la carrera. Así que intentaremos gestionarlo de la mejor manera, pero yo, de principio a fin, me he sentido bien. (...) Me toca analizar muy bien los neumáticos y, sobre todo, con temperatura. He salido con el medio, el ritmo tampoco ha sido muy bueno, así que dependerá mucho si riesgo o beneficio, es ahí donde hay que valorarlo todo", advierte.

A pilotar por instinto nadie gana a Marc Márquez

Ahí sabe que todos parten de la experiencia de hoy y que tendrán que analizar mucho, pero donde no habrá análisis será en lo que ya saben sobre lo que hará Marc Márquez en la salida. Un sábado más. Salió y llegó primero a la curva inicial. "Sí, como siempre. Si se trata de pilotar por instinto, es mi punto fuerte. Es cierto que el domingo, ya sabes, todo el mundo aprende y entonces el domingo es diferente, pero la primera vez siempre tengo ese extra", admite el de Ducati, refrendando una vez más porque no le 'gustan los sábados'.

Preguntado en DAZN sobre las estadísticas de esta carrera, que indican que quien gana el Sprint hace doblete, Marc Márquez prefiere ser prudente y no quiere hacerse demasiadas ilusiones. "Hoy hemos salido, hemos liderado y mañana... salimos en segunda posición. Jorge -Martín- está mostrando un gran ritmo, Bezzecchi también y Acosta también. Veremos. Todo puede pasar en las carreras. Será una carrera con el doble de vueltas, pero pueda ojalá encontrar la sensación que tenía hoy", sentenciaba Marc Márquez.