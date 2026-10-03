Partidos de fútbol hoy | Horarios, canales y dónde ver en televisión en España

El sábado 3 de octubre llega cargado de fútbol pese al parón de LaLiga EA Sports. La UEFA Nations League concentra buena parte de los focos con ocho encuentros de su tercera jornada, mientras que LaLiga Hypermotion afronta un sábado con cuatro partidos correspondientes a la jornada 8

El sábado 3 de octubre llega cargado de fútbol pese al parón de LaLiga EA Sports. La UEFA Nations League concentra buena parte de los focos con ocho encuentros de su tercera jornada, mientras que LaLiga Hypermotion afronta un sábado con cuatro partidos correspondientes a la jornada 8.

España quiere mantener el pleno ante República Checa

El gran protagonista de la jornada será la selección española, que recibe a República Checa en el Carlos Tartiere de Oviedo a las 20:45 horas. El combinado de Luis de la Fuente llega con seis puntos después de imponerse a Inglaterra en Wembley (2-3) y golear a Croacia (4-1), por lo que buscará prolongar su inicio perfecto en el Grupo A3. El duelo será especialmente importante para España antes de cerrar esta ventana internacional el próximo martes ante Croacia. El partido podrá seguirse en La 1 y RTVE Play. Pero antes habrá otro de los grandes encuentros del día: Croacia-Inglaterra, a las 18:00 horas. Los ingleses, con Harry Kane y Anthony Gordon como referencias ofensivas, intentarán mantener su buen arranque, mientras que Croacia necesita reaccionar después de su contundente derrota ante España.

Seis encuentros más completan la jornada de Nations League del sábado

La UEFA confirma estos seis encuentros para el sábado, además de los dos mencionados anteriormente, correspondientes a los grupos B1, C1 y C4.

Finlandia - Albania (15:00)

Bielorrusia - San Marino (18:00)

Estonia - Luxemburgo (18:00)

Islandia - Bulgaria (18:00)

Macedonia del Norte - Escocia (20:45)

Suiza - Eslovenia (20:45)

¿Dónde ver la Nations League en España?

Todos los partidos se podrán ver por DAZN. La plataforma de streaming emitirá los ocho partidos ya que tiene los derechos de la competición para esta edición 26/27. RTVE y RTVE Play emitirán el España-República Checa de esta jornada en abierto.

LaLiga Hypermotion tampoco se detiene

El parón de selecciones sí deja sin fútbol de LaLiga EA Sports, pero no ocurre lo mismo en Segunda. La jornada 8 de LaLiga Hypermotion ofrece cuatro partidos este sábado.

La jornada arrancará a las 14:00 horas con el Albacete-Eibar. El conjunto armero llega instalado en la zona alta y tratará de mantener su excelente dinámica ante un Albacete que busca reaccionar. Según los datos publicados antes de la jornada, el Eibar era segundo con 18 puntos, a solo uno del líder Castellón. A las 16:15 horas llegará uno de los encuentros más atractivos: Almería-Burgos. Los rojiblancos afrontan el choque después de encadenar cuatro victorias y ocupaban la tercera posición, mientras que el Burgos era cuarto y acumulaba cinco jornadas consecutivas sin perder.

La tarde continuará a las 18:30 horas con dos encuentros simultáneos. Por un lado, el Cádiz-Leganés, un duelo con mucho en juego para dos históricos del fútbol español. A la misma hora, el Sabadell-Andorra medirá a dos equipos que buscarán sumar para ganar posiciones en la clasificación. Los cuatro encuentros forman parte de la jornada 8 y se podrán seguir a través de LALIGA TV HYPERMOTION; además, la jornada está incluida en la iniciativa que permite disfrutar gratuitamente de estos partidos en Movistar Plus+ con su plan gratuito.