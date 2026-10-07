Valentín Gómez se posiciona como alternativa a Fran García en el Betis si Pellegrini cambio de criterio

La lesión de Júnior podría forzar al técnico chileno a recuperar la fórmula que tanto empleó el curso pasado y que ha obviado este curso, con dos activos del filial como 'plan B'

El protagonismo de Valentín Gómez en el Betis se ha reducido en el presente curso por la sencilla razón de que hasta el momento Pellegrini no ha aprovechado su condición de comodín que tantas soluciones le ofreció en el ejercicio anterior, especialmente como carrilero zurdo.

De ese modo, la temporada pasada lo integró en las rotaciones en la banda pese a contar con Junior y Ricardo Rodríguez, pero en la actual, con la llegada de Fran García, ha limitado los movimientos a tener como alternativa al hispano-dominicano.

De hecho, los 287 minutos disputados por el de San Miguel han sido como central, posición en la que ocupa el último lugar para Pellegrini, si bien las rotaciones contra el Getafe y la lesión de Bartra en el arranque contra el Deportivo le han permitido aumentar su cupo de participación sin ocultar que Natan es indiscutible y tiene por delante en teoría a Bartra, ya recuperado, y a Diego Llorente.

La lesión de Junior le podría abrir la puerta en el carril zurdo

En este sentido, la lesión de Junior Firpo, sufrida en la concentración con la República Dominicana y que le mantendrá apartado de los terrenos de juego alrededor de tres semanas, le podría abrir la puerta del once también por el carril izquierdo, como ocurrió en la 25/26, en la que se mostró muy solvente en esta posición, sobe todo atrás, pero también con sus incorporaciones.

Está por ver si Pellegrini regresa a esta fórmula para otorgar descanso a Fran García, pues la baja de Junior coincide con un calendario muy cargado en clave verdiblanca, pues, hasta final de mes, fecha en la que más o menos se estima el regreso del carrilero, los heliopolitanos disputan un total de siete partidos y será necesario dosificar el esfuerzo del internacional español.

Solución urgente para el maratón de partidos y no cargar en exceso a Fran García

De este modo, Junior no estaría en los partidos ligueros contra Osasuna, Barcelona y Celta, y quizás contra el Málaga, que se disputa el último día de octubre. Tampoco se encontrará apto para los choques de Champions contra Oporto y Feyenoord, ni probablemente en la Copa del Rey contra el Navalcarnero madrileño el miércoles 28.

Por ende, será relevante la decisión que tome Pellegrini, que probablemente recurra a Valentín Gómez, ahora mismo con la moral por las nubes tras haber debutado con Argentina en este parón, con minutos ante Bolivia.

El 'plan B' sería recurrir al filial

No obstante, también podría mirar al filial y darle oportunidades a Ian Forns, ahora titular en el Betis Deportivo, o al joven Carlos de Roa, que, a sus 19 años, es una de las promesas de la cantera heliopolitana.

Lo cierto es que, además del primer partido tras el parón, el Betis afronta tres duelos fundamentales de manera consecutiva, los dos de Champions, con el Barcelona de por medio, por lo que tendrá que hilar fino con las rotaciones. Valentín, desde luego, se siente preparadísimo.