El Betis prepara una ofensiva para atar a un prometedor delantero colombiano: "Estamos esperando la oferta formal"

Kevin Cossio, punta de 16 años, convenció a los técnicos verdiblancos en la prueba que hizo en marzo y el director deportivo de su club, el Cyclones colombiano, confirma a ESTADIO Deportivo los contactos con el Betis y su intención de presentar una propuesta oficial

Los resultados brillantes de la cantera a nivel nacional y allende las fronteras no son fruto de la casualidad, sino de un trabajo intenso a todos los niveles que también incluye una extensa red de scouting para controlar la aparición de joyas emergentes no tan a la vista como las que rápidamente cuestan millones de euros sin apenas recorrido en la elite.

De sobra conocido es la labor bética para traer a jóvenes que llaman la atención, sobre todo de Suramérica, para, en muchos casos, primero brindarles la oportunidad de mostrarse 'un situ' en un viaje de prueba, paso previo a intentar su fichaje si confirma las expectativas.

Este es el caso de un jovencísimo delantero colombiano de 16 años que la dirección deportiva del Betis, dentro de su apartado de cantera, sigue muy cerca al considerar que su proyección resulta muy interesante. Se trata de Kevin Cossio, un ariete que milita en el Cyclones colombiano, un club que se dedica exclusivamente a los escalafones inferiores y que surte de muchos jugadores al profesionalismo del país.

Cossio estuvo probando en marzo y convenció a los técnicos verdiblancos

Cossio, de junio de 2010, destaca por su enorme producción goleadora en su país favorecido por una corpulencia (186 centímetros) poco común a su edad que, sin embargo no es un obstáculo para su movilidad en posiciones adelantadas.

Así lo evidenció el pasado mes de marzo cuando estuvo realizando pruebas en Sevilla para que los técnicos verdiblancos valoraran su valía de cara al futuro. Una pasantía que concluyó con éxito para Kevin Cossio, pues, tal y como confirman a ESTADIO Deportivo desde Cyclones, convenció a los entrenadores que siguieron sus evoluciones en vivo, lo que ha provocado que el Betis mantengan contactos con la entidad colombiana para intentar atarle.

Su club, Cyclones, confirma contactos y que está prevista la llegada de una oferta formal

En este sentido, el director deportivo de Cyclones, Carlos Fernando Cardona, ha asegurado a esta redacción que el Betis está muy interesado en amarrar su fichaje, hasta el punto de que revela están previstos movimientos oficiales por parte de los verdiblancos para cerrar la operación tras los tanteos anteriores. "Estamos a la espera de una propuesta formal del Betis", reveló el alto ejecutivo del club cafetero, que concretó el tiempo que Cossio pasó en las instalaciones verdiblancas meses atrás: "El futbolista estuvo a pruebas en marzo de este año durante dos semanas".

En el caso de que el Betis presentara finalmente la oferta y se alcanzara un acuerdo, el pase del futbolista a Heliópolis no se produciría hasta que cumpliera los 18 años tal y como establece la FIFA, pero en La Palmera se garantizaría su desembarco futuro mientras lo tutela mediante un programa de formación especializado.

Cossio, internacional en las inferiores de Colombia y entusiasmado con la vía del Betis

Lógicamente, Cossio quedó encantado en su efímero paso por las instalaciones verdiblancas y le entusiasma la posibilidad de vestir la elástica bética, si bien desde Colombia afirman que el Oporto también le sigue de cerca.

Cabe apuntar que, debido a su promedio realizador, Cossio es internacional en las categorías inferiores de Colombia, con un paso destaca do en la sub 15.