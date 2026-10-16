El gafe de Gonzalo Petit: se lesiona en un entrenamiento y prolonga su ostracismo

Con solamente ocho minutos disputados de los 540 que estuvo disponible, el delantero uruguayo sigue esperando oportunidades en un Cádiz que firmó penalizaciones en caso de no concedérselas y que, ahora, al menos, tiene la coartada de su imposibilidad física para jugar

Llegó al Cádiz CF con LaLiga Hypermotion empezada y renqueante de un problema muscular que le lastró en la recta final de la pretemporada, por lo que era lógico que necesitase un periodo de adaptación. Gonzalo Petit se estrenó en la quinta jornada contra la UD Las Palmas, aunque pocos podían prever que aquellos ocho minutos iban a ser los únicos de su etapa en amarillo. Luego, el uruguayo fue convocado ante Girona FC, CD Tenerife, CD Leganés y Real Sporting de Gijón, aunque, como mucho, se quedó en un calentamiento en la banda, sin vestirse de corto ninguna vez.

El cambio de entrenador en el banquillo gaditano, con el recién aterrizado Albert Celades tan amenazado de nuevo como un Imanol Idiakez al que sustituyó, tampoco le ha ayudado, generando una preocupación importante en el Real Betis, que ve peligrar la inversión realizada hace dos veranos para reclutar al punto de Nacional de Montevideo. Ya le ocurrió algo similar el curso anterior en el CD Mirandés, propiciando su mudanza en enero al Granada CF y, visto lo visto, podría repetir en esta 26/27 hasta encontrar un hábitat más favorable. Como telón de fondo, las penalizaciones incluidas en su contrato por poca participación.

Varias semanas en el dique seco

Sin embargo, el Cádiz CF gana tiempo con una coyuntura física que, por lo menos, justificará unas pocas semanas su ostracismo. Y es que Gonzalo Petit sintió unas molestias durante el entrenamiento del pasado lunes y, tras una serie de pruebas diagnósticas, se ha confirmado que sufre "una lesión muscular mioaponeurótica en el bíceps femoral" que "le impedirá estar disponible para el encuentro del próximo domingo. El jugador queda pendiente de evolución, que marcará los plazos de su recuperación y su reincorporación a la dinámica del equipo", explica el comunicado del club de la 'Tacita de Plata'.

Al no especificarse el grado de la dolencia (por faltar, tampoco se detalla en qué pierna está el daño), la baja del charrúa puede oscilar entre una y tres semanas (el I, más leve) hasta alrededor de tres meses (el III, el más grave), aunque, sea como fuera, se confirma el gafe que persigue a este ariete desde que abandonara su país para probar fuerte en Europa. Le avalan siete goles y una asistencia en 35 partidos oficiales, con algo menos de 1.600 minutos a sus espaldas entre Miranda de Ebro, la capital nazarí y Cádiz, aunque ahora, amén de recuperarse, deberá ganarse de nuevo el puesto con Urko Izeta, Álvaro García Pascual, Vladys Kopotun y Borja Vázquez.

En busca de un pasaporte comunitario que ayude y revalorice

Con ofertas de otros clubes de Segunda división y también del extranjero, incluyendo algunas no ya de cesión, sino de traspaso, que habrían permitido al Real Betis, como poco, recuperar su inversión, cercana a los seis millones de euros, se decidió en La Cartuja apostar por la continuidad en España de un Gonzalo Petit que, a partir de la próxima campaña, ya podrá tramitar la nacionalidad española, fracasados los intentos de conseguir un pasaporte italiano o francés en su familia y ascendientes que lo conviertan en comunitario, lo que facilitaría tanto su permanencia a las órdenes de Manuel Pellegrini como su encaje en otras ligas europeas.