Pellegrini y su receta contra el Barça: "Hay que estar atentos, concentrados, intensos... Es un partido que no permite errores"

El míster de los verdiblancos ve a su equipo "muy bien mentalmente" para poder mantenerse "vigente en todas las competiciones", pese a que augura un partido "muy complicado" ante un rival "con mucha creatividad y capacidad de definición" que también "aprieta mucho"

El entrenador del Real Betis ve a su equipo "muy bien mentalmente", porque no se centraría "solamente en el partido de la Champions League", pues, tras un parón largo, tenían que en casa con el CA Osasuna en LaLiga y "era importante no quedarse atrás, no pensar en el miércoles, y el equipo respondió", fruto de "una evaluación en la que se ve la parte física, se ve la parte táctica, se ve la parte de rendimientos... Una serie de cosas que se intentan, a través de un plantel, para poder mantenerse vigentes en todas las competiciones".

El crecimiento de Isco

"Bueno, a Isco yo creo que se le ha ido llevando con criterio, con 45-50-60 minutos. Hemos subido de a poco, metiéndole más carga. Ahora, en el último partido, en la medida que él se va sintiendo mejor, también tiene más minutos. Sin ir a nombres propios, ni de Giovani Lo Celso, ni de Isco, hay un plantel que se le ha encargado, como digo, de intentar mantenerse vigentes en las tres competiciones".

Dani Ceballos aún no fue titular

"Venía de un tiempo largo sin jugar, sin pretemporada. A pesar de que uno individualmente puede trabajar, no es lo mismo que hacerlo en equipo. Así que yo creo que el parón le vino muy bien para ponerse a punto y, de a poco, irá teniendo más minutos en la medida que el equipo lo vaya necesitando".

Qué espera del Barça

"Bueno, sin lugar a dudas que enfrentarnos al Barcelona es muy complicado. Es un equipo que, además, tiene una capacidad de definición muy alta, también jugadores de mucha creatividad. Entonces normalmente en los partidos producen muchísimas ocasiones. Hay que estar muy atentos defensivamente, hay que estar muy concentrados, muy intensos todo el partido, porque en otras ocasiones también la vamos a tener, así que ojalá la podamos concretar en la medida que el juego nos permita irlas creando".

"Los encuentros contra el Barça son siempre muy difíciles de evaluar y analizar. Primero, porque tenemos que estar muy concentrados defensivamente para no cometer errores, porque los errores se pagan con goles. En segundo lugar, para tener también la capacidad futbolística de mantener nuestro funcionamiento dentro de un rival que también aprieta mucho, que cuesta mucho controlar el balón. Pero vamos a entrar desde el principio del partido a intentar nuevamente buscar los tres puntos y, si no se consigue, es porque nos superaron. Pero creo que también tenemos en casa una buena racha. Ellos llevan ocho victorias seguidas, nosotros llevamos cinco y un empate, así que ojalá podamos hacer un partido completo, sin errores, y sumar tres puntos más en casa, que sería muy importante".

"Yo los partidos no los analizo por lo que ha pasado anteriormente. Ni que hubiéramos ganado todos los partidos aquí al Barcelona nos daría la seguridad de que íbamos a ganar el próximo, y que hayamos perdido no quiere decir que vayamos a perder. En la medida que seamos capaces de hacer un partido completo, defensivamente sin errores y ofensivamente concretando las ocasiones que seguramente vamos a crear, ojalá podamos sumar tres puntos aquí en casa, con nuestro público y contra el Barça. Si no, seguiremos luchando en un campeonato largo, que yo lo he dicho siempre, es el que tiene la prioridad, porque en los otros campeonatos uno se puede quedar eliminado en cualquier momento y en LaLiga se siguen sumando los puntos hasta el final. Así que vamos a intentar puntuar desde el minuto uno".

El robo a Antony

"Es un traspié bastante importante. Además, sentirse que adentro de su casa, estando su hijo, entraron a robar, no es algo que sea muy factible de aceptar, pero por suerte no hubo mayores consecuencias que las materiales y, bueno, eso se arregla siempre".

Aitor Ruibal

"Está recuperándose ya de la rodilla, está prácticamente recuperado, así que es probable que luego se empiece a integrar al equipo".

Lamine Yamal y su nuevo regate

"No, hay distintas herramientas, distintas maneras de utilizarlas, distintas maneras de concretarlas. Yo creo que Lamine Yamal está pasando por un gran momento, no por esa jugada (en Estambul), sino por lo que él produce en cada uno de los partidos, tanto convirtiendo goles como haciendo pases de gol. Es una jugada más que él hace, con la habilidad que tiene, pero no es ese el tema central por el cual es un gran jugador. Tiene muchísimas otras características".

Ortiz aprieta el pulso con Bellerín

"Cuando son miembros ya del plantel es porque tienen la posibilidad de estar jugando. Si no trajimos otro lateral derecho es porque estaba Ángel Ortiz. El puesto está cubierto con Héctor Bellerín, que también lo ha hecho muy bien en muchos partidos, y con Ángel Ortiz. Y Aitor Ruibal también lo puede hacer. Así que cada uno de los jugadores que están en planteles es porque evaluamos que están con capacidad para ser titulares en un equipo. Por otro lado, con los laterales, con la cantidad de partidos que estamos jugando, todos van a tener la oportunidad. Evaluar ese rendimiento cuando tienen esa oportunidad para mí es lo más importante, porque al final me van facilitando a mí poder hacer rotaciones y poder seguir, como digo, siendo un equipo competitivo en las tres competiciones en que estamos".

"¿Instrucciones ante los extremos del Barça? Que no los pasen, que ganen los laterales los duelos con ellos, y estaríamos fenomenal. No siempre se puede, pero los vamos a intentar".

A Antony se le resisten los goles

"La primera asistencia se la dio ya al 'Cucho' Hernández, pero también tuvo delante un remate al poste que pudo haber sido el 2-0. Por otro lado, creo que él lo intentó en el primer tiempo. Quizás no estuvo muy preciso en la definición final, pero está permanentemente trabajando el partido, yendo de ida y vuelta, encarando. Tiene distintos rendimientos, como todos los jugadores, pero creo que él tiene la confianza del cuerpo técnico, de sus compañeros, para seguir buscando, encarando, no encarando... Yo creo que le falta un poquito más de calma para terminar con precisión el último pase, pero está generando mucho y está trabajando mucho para el equipo".

El césped de La Cartuja, criticado por el técnico del Oporto

"Bueno, normalmente está impecable. Hace unos tiempos atrás fue Griezmann quien dijo que era el mejor campo de España. Por otro lado, jugamos ese partido y había anteriormente, la semana anterior, un partido amistoso con el Ceuta, por lo cual no se pudieron hacer los trabajos que necesitaba en ese momento. Después vino el partido, muy poco tiempo de recuperación de un partido a otro, pero, sin estar a lo mejor en su mejor momento, no es un campo desastroso ni que vaya a influir en los resultados de los equipos. Está en buenas condiciones, aunque está siempre impecable".

¿Clave para pelear por arriba?

"Bueno, los pronósticos para un partido son muy difíciles de dar, no solamente con el Barcelona, con cualquier equipo que juguemos, porque depende mucho, como digo yo, del momento del equipo y los rendimientos individuales en ese partido, de acciones puntuales que a lo mejor transforman un resultado, por más que el funcionamiento colectivo haya sido muy bueno. Nosotros vamos a intentar salir a ganar al Barcelona desde el minuto uno. Seguiríamos recién en la fecha nueve, con 27-28-29 partidos para terminar LaLiga. El fútbol es muy cambiante, así que ni no ganar significa quedarnos afuera de intentar llegar a lo más arriba posible o de un puntero, ni ganar no significa que vamos a ser punteros. Así que vamos a intentar jugar como hacemos siempre, en un partido que no permite errores. Sería un gran triunfo, el tercero seguido de los cuatro que tenemos en casa. Es una competición que todavía es muy larga, que falta mucho, y cada punto que uno va sumando es muy importante".

El plan de partido contra el líder

"Yo creo que cualquier sistema es difícil, pero ya mañana veremos qué equipo sale a jugar desde el inicio, cuáles son las características de los jugadores que normalmente juegan. Por otro lado, mantenemos siempre una idea futbolística, que es salir a buscar los partidos, intentar ser un equipo ofensivo. Así que, independiente de los nombres, el rival va a ser siempre muy difícil, pero también, independiente del rival, vamos a salir a ganar".

"Tienen características distintas los dos equipos de arriba. El Atlético de Madrid sabemos que es un equipo que mejor se repliega atrás y es muy fuerte en las contras. El Barcelona tiene las dos características, pues sale muy bien de atrás y, además, es fuerte en las contras. Así que vamos a intentar, como digo, hacer el equipo dentro de la idea futbolística que nosotros tenemos, y lo consideramos no solamente con el Barcelona o el Atleti, con las características que tiene el rival, si aprietan, si no aprietan, si esperan atrás, si juegan con un delantero o dos delanteros. Son variantes tácticas que siempre hay que tener en consideración, pero manteniendo como base la idea futbolística que trabajamos todos los días en los entrenamientos".

Hansi Flick y el uso del ‘big data’

"No lo conozco tanto para decir si somos parecidos o no. Yo veo a su equipo jugar. Todo el tema de la modernidad, que se llama los 'big data', de los funcionamientos, de los posicionamientos, de todo. Yo creo que todos, como técnicos, tenemos el acceso a toda esa información. La parte importante es cómo se usa esa información. Al final, aprender lo podemos hacer todos. Es importante saber cómo usa uno esa información, cómo tiene llegada al grupo de jugadores dentro de lo que uno quiere conseguir en compromiso con una idea futbolística. Son muchas cosas muchísimo más importantes para ser un técnico de primer nivel que estar pendiente de cosas puntuales, dentro de movimientos puntuales, dentro de un campo de juego. Pero yo creo que todos los técnicos estamos con la información necesaria de todos esos datos, que son también importantes. No decisivos, sí importantes".

La selección chilena

"La verdad que en el parón y permanentemente estoy viendo los partidos de todos, no solamente la selección chilena, sino partidos de la Premier League, viendo partidos de LaLiga... Esta profesión significa muchas horas fuera del campo también, de poder seguir progresando, aprendiendo y viendo las características de todos. Así que no tengo la información en este momento para dar un detalle puntual de cómo los veo, porque, reitero, no estoy metido en todos los partidos, estoy metido en los días de entrenamiento. Pero es importante que Nicolás Córdova, que está ahí, siga haciendo su trabajo como está haciendo hasta ahora".