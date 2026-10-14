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Puntos uno a uno del Betis en el partido de Champions contra el Oporto: Ángel Ortiz brilla como las estrellas de siempre

El canterano se destapó como uno de los pilares junto a habituales en estas lides como Abde, Isco o Cucho Hernández con una actuación decisiva en otra remontada con la mano de Pellegrini

Álvaro PalomoÁlvaro Palomo 7 min lecturaSin comentarios

La segunda remontada del Betis en Champions se sustentó sobre distintos pilares, los ya de sobra conocidos y otro que se convirtió en decisivo sin esperarlo.

En el primer apartado destacaron el planteamiento de Pellegrini, la interpretación colectiva plena de ambición y las contribuciones vitales de los de siempre, con Abde, Isco y Cucho como protagonistas.

Ángel Ortiz deslumbra y es clave en el triunfo

Pero, sin duda, el factor clave fue una apuesta del chileno para la titularidad, un Ángel Ortiz con pocos minutos este curspo que brilló sobremanrea y levantó al Betis cuando más lo necesitaba para coronar un partido soberbio.

Y es que el canterano inició la jugada del 2-2 y provocó el penalti del 3-2 después de haber rendido a un nivel ya de por sí espectacular.

Porque en un Betis de este calado, de esta grandiosidad, cada pieza cuenta y el extremeñlo lo demostró con creces.

Las notas verdiblancas en la victoria frente al Oporto:

Álvaro Valles: 6

De villano a héroo. El meta rinconero tuvo problemas con los pies y un mal despeje a punto estuvo de costar al Betis el 0-1, para después fallar en el gol de Gabri Veiga. Sin embargo, en la recta final se redimió con dos paradones para conservar el triunfo.

Ángel Ortiz: 9

El canterano maximizó la oportunidad de Pellegrini con una actuación sobresaliente en las dos vertientes, pues sin balón tapó sin problemas a Pépé y realizó alguna cobertura en el centro, y en ataque se instaló en campo rival con presencia útil, doblando a Antony y con llegada para rematar. Para coronar su partido, lanzó la acción del 2-2 y provocó el penalti del tanto definitivo.´

Bartra: 6

Firme en líneas generales en Osasuna sin asumir riesgos y con capacidad para adelantarse cuando la jugada lo precisaba. Se dejó arriba con incorporaciones bien elegidas e incluso pudo marcar en el arranque. Le costó cuando el Oporto remontó el partido.

Natan: 6

Se rehizo de un error muy grosero tras intentar controlar en el área chica un balón botando, permitiendo un remate que terminó en el larguero. Después exhibió su contundencia y su inteligencia para atajar acciones de peligro lejos de su zona.

Fran García: 7

Se creció con los minutos para hacerse dueño del carril una vez que se percató que tenía la batalla ganada con Borja Sainz. Sus subidas le dieron más libertad a Abde y multiplicó el peligro por la izquierda, asistiendo a Abde en el 1-0. Solo sufrió un poco con los cambios y la remontada del Oporto.

Marc Roca: 6

El Oporto apenas consiguió el control del balón y circular con comodidad en la zona ancha, lo que habla bien del trabajo del pivote, bien situado y sin problemas para frenar las transiciones rivales. Perdió el control cuando el Oporto se levantó y le dio la vuelta al marcador.

Deossa: 5

No le favoreció un Oporto tan pertrechado con dos líneas por delante de Diogo Costa para desarrollar su juego, pero aún así halló algún espacios para explotar su potencia física y probó con un cañonazo bestial que se marchó por poco. .

Isco: 8

Con mucho ataque estático por el posicionamiento rival, casi todo los balones pasaban por el costasoleño, que encontró espacios por dentro y por fuera y se mostró tremendamente participativo. Aportó ideas para romper el muro y anotó el gol determinante desde el punto de penalti.

Antony: 7

Muy activo desde primera hora, trato de desbordar por dentro y por fuera, con diagonales que provocaron doble amenaza, de disparo o de paso interior. A veces le faltó una mejor finalización, pero mucho peligro del Betis llegó por su lado y asistió a 'Cucho' en el 2-2.

Abde: 9

Un verdadero puñal que acumuló penetraciones y ocasiones merced a su atrevimiento y capacidad para profundizar una y otra vez. Además, también percutió por dentro y despejó carril a Fran García. Marcó un auténtico golazo para abrie el marcador y fue peligroso hasta el final.

Parrott: 6

Trabajó de espalda rodeado continuamente de rivales. Ganó infinidad de duelos, convirtió en oro balones imposibles y desahogó la salida con movimientos para facilitar la circulación. No logró ponerse de gol.

Manuel Pellegrini: 7

Planteó un partido ofensivo, con líneas muy adelantadas para defender con balón y robar arriba, y lo consiguió con un Betis mandón y generador de ocasiones. Además, su charla en el vestuario causó efecto inmediato, pero un apagón del equipo provocó la remontada y lo trató de arreglar con cambios inmediatos, lo que logró con el tanto de Cucho Hernández. Mano de entrenador.

Dani Ceballos: 5

Entró en el campo con el 1-2 muy reciente y lo hizo con muchas que al principio no canalizó para después centrarse y sumar en la generación. Quiere maximizar sus minutos.

Cucho Hernández: 9

Su entrada en el campo resultó decisiva con un gran gol que empató el choque en el peor momento del Betis.

Facundo Bernal: 5

Trabajo en la medular para sofocar la reacción lusa.

Fornals: 5

Mucho esfuerzo y criterio en los minutos que estuvo.

Riquelme: SC

Se vació en la recta final.