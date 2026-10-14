Puntos uno a uno del Betis en el partido de Champions contra el Oporto: Ángel Ortiz brilla como las estrellas de siempre

El canterano se destapó como uno de los pilares junto a habituales en estas lides como Abde, Isco o Cucho Hernández con una actuación decisiva en otra remontada con la mano de Pellegrini

La segunda remontada del Betis en Champions se sustentó sobre distintos pilares, los ya de sobra conocidos y otro que se convirtió en decisivo sin esperarlo.

En el primer apartado destacaron el planteamiento de Pellegrini, la interpretación colectiva plena de ambición y las contribuciones vitales de los de siempre, con Abde, Isco y Cucho como protagonistas.

Ángel Ortiz deslumbra y es clave en el triunfo

Pero, sin duda, el factor clave fue una apuesta del chileno para la titularidad, un Ángel Ortiz con pocos minutos este curspo que brilló sobremanrea y levantó al Betis cuando más lo necesitaba para coronar un partido soberbio.

Y es que el canterano inició la jugada del 2-2 y provocó el penalti del 3-2 después de haber rendido a un nivel ya de por sí espectacular.

Porque en un Betis de este calado, de esta grandiosidad, cada pieza cuenta y el extremeñlo lo demostró con creces.

Las notas verdiblancas en la victoria frente al Oporto:

Álvaro Valles: 6

De villano a héroo. El meta rinconero tuvo problemas con los pies y un mal despeje a punto estuvo de costar al Betis el 0-1, para después fallar en el gol de Gabri Veiga. Sin embargo, en la recta final se redimió con dos paradones para conservar el triunfo.

Ángel Ortiz: 9

El canterano maximizó la oportunidad de Pellegrini con una actuación sobresaliente en las dos vertientes, pues sin balón tapó sin problemas a Pépé y realizó alguna cobertura en el centro, y en ataque se instaló en campo rival con presencia útil, doblando a Antony y con llegada para rematar. Para coronar su partido, lanzó la acción del 2-2 y provocó el penalti del tanto definitivo.´

Bartra: 6

Firme en líneas generales en Osasuna sin asumir riesgos y con capacidad para adelantarse cuando la jugada lo precisaba. Se dejó arriba con incorporaciones bien elegidas e incluso pudo marcar en el arranque. Le costó cuando el Oporto remontó el partido.

Natan: 6

Se rehizo de un error muy grosero tras intentar controlar en el área chica un balón botando, permitiendo un remate que terminó en el larguero. Después exhibió su contundencia y su inteligencia para atajar acciones de peligro lejos de su zona.

Fran García: 7

Se creció con los minutos para hacerse dueño del carril una vez que se percató que tenía la batalla ganada con Borja Sainz. Sus subidas le dieron más libertad a Abde y multiplicó el peligro por la izquierda, asistiendo a Abde en el 1-0. Solo sufrió un poco con los cambios y la remontada del Oporto.

Marc Roca: 6

El Oporto apenas consiguió el control del balón y circular con comodidad en la zona ancha, lo que habla bien del trabajo del pivote, bien situado y sin problemas para frenar las transiciones rivales. Perdió el control cuando el Oporto se levantó y le dio la vuelta al marcador.

Deossa: 5

No le favoreció un Oporto tan pertrechado con dos líneas por delante de Diogo Costa para desarrollar su juego, pero aún así halló algún espacios para explotar su potencia física y probó con un cañonazo bestial que se marchó por poco. .

Isco: 8

Con mucho ataque estático por el posicionamiento rival, casi todo los balones pasaban por el costasoleño, que encontró espacios por dentro y por fuera y se mostró tremendamente participativo. Aportó ideas para romper el muro y anotó el gol determinante desde el punto de penalti.

Antony: 7

Muy activo desde primera hora, trato de desbordar por dentro y por fuera, con diagonales que provocaron doble amenaza, de disparo o de paso interior. A veces le faltó una mejor finalización, pero mucho peligro del Betis llegó por su lado y asistió a 'Cucho' en el 2-2.

Abde: 9

Un verdadero puñal que acumuló penetraciones y ocasiones merced a su atrevimiento y capacidad para profundizar una y otra vez. Además, también percutió por dentro y despejó carril a Fran García. Marcó un auténtico golazo para abrie el marcador y fue peligroso hasta el final.

Parrott: 6

Trabajó de espalda rodeado continuamente de rivales. Ganó infinidad de duelos, convirtió en oro balones imposibles y desahogó la salida con movimientos para facilitar la circulación. No logró ponerse de gol.

Manuel Pellegrini: 7

Planteó un partido ofensivo, con líneas muy adelantadas para defender con balón y robar arriba, y lo consiguió con un Betis mandón y generador de ocasiones. Además, su charla en el vestuario causó efecto inmediato, pero un apagón del equipo provocó la remontada y lo trató de arreglar con cambios inmediatos, lo que logró con el tanto de Cucho Hernández. Mano de entrenador.

Dani Ceballos: 5

Entró en el campo con el 1-2 muy reciente y lo hizo con muchas que al principio no canalizó para después centrarse y sumar en la generación. Quiere maximizar sus minutos.

Cucho Hernández: 9

Su entrada en el campo resultó decisiva con un gran gol que empató el choque en el peor momento del Betis.

Facundo Bernal: 5

Trabajo en la medular para sofocar la reacción lusa.

Fornals: 5

Mucho esfuerzo y criterio en los minutos que estuvo.

Riquelme: SC

Se vació en la recta final.