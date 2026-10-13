El Oporto piropea al Betis de Pellegrini pero critica el césped de La Cartuja: "Es la Champions y esperábamos algo mejor"

El estadio sevillano se estrena en la máxima categoría continental en el partido que Real Betis y FC Porto disputan este miércoles en la segunda jornada de la Fase Liga en la UEFA Champions League. Tras inspeccionar el estado del terreno de juego, el técnico Francesco Farioli se ha mostrado muy disconforme, aunque avisa: "Igualmente, ellos hacen muy buen fútbol aquí"

El FC Porto ha llegado este martes a Sevilla para visitar este miércoles al Real Betis en busca de su primera victoria en la Fase Liga de la UEFA Champions League, un torneo al que vuelven después de dos temporadas de ausencia y en la que arrancaron con una derrota en Do Dragao ante el Manchester City (0-0). Es su único tropezón en lo que va de esta 26/27, pues suma ocho victorias en ocho jornadas en la Liga de Portugal, y llega con ganas de llevarse un buen recuerdo de su primera visita al Estadio de La Cartuja de Sevilla desde la UEFA Europa League conquistada hace 23 años ante el Celtic FC escocés.

En la previa del duelo ante los verdiblancos, el técnico Francesco Farioli ha dedicado numerosas palabras de elogio para el club heliopolitano, para su talentosa plantilla y especialmente para su entrenador, Manuel Pellegrini. No obstante, su opinión ha sido totalmente contraria cuando le han preguntado en rueda de prensa por el estado del terreno de juego de La Cartuja. Ahí se ha mostrado muy crítico e incluso ha mostrado preocupación por posibles lesiones. "Esto es la Champions y esperábamos más calidad en el césped", ha espetado.

Elogios al Betis, a sus jugadores y a Pellegrini, "un entrenador legendario que les ha devuelto a Champions"

"Esperamos un equipo que, como nosotros, ponga los ojos en el partido con el deseo de ganar. El Betis está en una gran forma y juega a un nivel muy alto en LaLiga, llegan de una secuencia de resultados positivos impresionantes. Tienen desde hace años el mismo entrenador, Manuel Pellegrini, que es un entrenador legendario con más de 1.200 partidos como profesional", ha explicado Farioli en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el delantero sevillano Samu Aghehowa.

"Llevan mucho tiempo y todos se conocen muy bien. Y, por supuesto, tienen mucha calidad en todas las posiciones, grandes individualidades, mucha velocidad... Es notable la velocidad que tienen en la zona del ataque, por ejemplo. Es un partido que requerirá mucho de nuestra parte como equipo y también de nuestras mejores versiones individuales", ha añadido el técnico del FC Porto. "Espero que nos podamos llevar un recuerdo especial de un estadio que significa mucho para nuestro club", ha recordado, sobre la Copa de la UEFA que los 'Dragoes' ganaron con José Mourinho en 2003.

"No nos fijamos sólo en Isco. Es un jugador capaz de aportar creatividad al juego, con una contribución muy importante con el balón y una enorme capacidad para generar superioridad numérica; pero el Betis tiene tres o cuatro extremos de élite, que son muy fuertes en el uno contra uno; y tiene delanteros con una gran capacidad de definición, de combinación y mucha movilidad. Es un buen equipo. Pueden ser uno de los mejores ataques de LaLiga. Es una mezcla entre calidad individual y un colectivo muy fuerte gracias al entrenador Pellegrini, que devolvió al club a la Champions League".

Farioli carga contra el césped del Estadio de La Cartuja y teme por el físico de sus jugadores

El FC Porto se ejercitó en tierras portuguesas y sólo dio un paseo para inspeccionar el tapete de La Cartuja antes de que Farioli y Samu se sentaran en la sala de prensa, donde el entrenador ha sido muy crítico: "Los partidos que jugamos en la liga y en la Champions siempre son muy exigentes. Cuando jugamos fuera de casa, tenemos que gestionar los desplazamientos, el estado del terreno de juego… Desafortunadamente, el césped no será muy bueno, tal como sucedió el otro día en el duelo contra el Marítimo. Y por supuesto estos pequeños detalles pueden tener un impacto mental y físico en los jugadores".

"Me ha sorprendido. Esperábamos encontrar una calidad de césped diferente en la Champions League, mejor. Pero por lo que hemos visto del Betis, son capaces de acondicionar el campo para desplegar un buen fútbol. Necesitamos ser inteligentes y tener mucha intensidad", ha insistido poco después, augurando "un gran ambiente".

Las bajas del FC Porto y las dudas en el once titular ante el Real Betis

"Trabajamos duro en la pretemporada y seguimos trabajando para estar lo mejor posible. Todavía tenemos que hacer algunas evaluaciones a ciertos jugadores y hasta mañana por la mañana no decidiremos el once", ha asegurado Farioli, quien sí ha dejado claro que los jugadores que están entre algodones que han entrado en la lista es porque están en condiciones de jugar: "Zaidu y Samu viajaron con nosotros no sólo para hacer compañía sino para jugar".

"Por supuesto, la ausencia de Bednarek es significativa. Tiene un gran impacto en el equipo, no sólo en el rendimiento sino también en el liderazgo", ha lamentado sobre el central polaco, que arrastra una sanción desde la temporada pasada. "Tenemos ese problema, pero hemos logrado recuperar a Nehuén Pérez. Estuvo una semana completa entrenando con nosotros y está en plena forma. Pero claro, siempre hay otras posibilidades", ha precisado, jugando un poco al despiste.