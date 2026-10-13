La difícil historia del 'macareno' Samu Aghehowa: sana heridas y vuelve a casa "para darle una mala noche al Betis" en su debut en la Champions

El delantero del FC Porto y de la selección española vivió en un centro de inmigrantes de Melilla sus primeros años, creció en Sevilla bajo el manto de una madre soltera que cruzó la frontera embarazada y, tras superar una grave lesión que le bajó de la nube, curiosamente vuelve a su tierra para jugar el primer partido de su carrera en la UEFA Champions League

La historia de Samu Omorodion Aghehowa es una carrera de obstáculos. Nació el 5 de mayo de 2004 en Melilla, hijo de una madre soltera, Edith Aghehowa, cuyo tesón le llevó a cambiar el apellido paterno, por el que comenzaba a ser conocido en el mundo del fútbol, para de algún modo honrar el impagable legado materno. Sólo tiene 22 años pero su libro de vida es bastante grueso. Ahora vuelve a su casa de Sevilla para la segunda jornada de la UEFA Champions League, se siente renacido y ha avisado a sus amigos del Real Betis: "Les he dicho que van a pasar una mala noche".

Embarazada de Samu, emigró de su Nigeria natal en busca de un futuro mejor para el hoy delantero del FC Porto, Edith logró cruzar la frontera española y resistió un largo tiempo en un centro de acogida para inmigrantes situado en la ciudad autónoma. Para el internacional español, este partido en Sevilla es muy especial porque se considera hispalense. Llegó con ocho años y se afincó en el barrio de la Macarena. En la capital andaluza vino al mundo su hermana Precious cuando Samu ya comenzaba a cantar goles.

El AD Nervión formó a Samu Aghehowa y le puso primas de 5 euros por gol para ayudarle

Empezó a jugar en la AD Nervión, afamado club de cantera sevillano donde se inventaron primas de 5 euros por gol exclusivas para él, en pos de echarle una mano con el transporte sin dañar la ajustada economía de su casa. Así lo manifestó él mismo en una entrevista en la Cadena SER, durante su primera concentración con la selección española absoluta (en 2024) y lo repite siempre que colabora con todas esas asociaciones que le prestaron ayuda a su familia.

Ya en categoría Juvenil firmó por el Granada CF, llegando a debutar con el primer equipo con sólo 19 años, justo antes de que el Atlético de Madrid pagase su cláusula de seis millones de euros para cederle al Deportivo Alavés y venderle un año después por 32 millones al FC Porto, donde tiene una cláusula de 100 kilos. No tardó en ganarse la llamada de Luis de la Fuente tras colgarse el oro olímpico en los Juegos de París 2024. De la nada al todo.

Una grave lesión de rodilla le obligó a empezar de cero cuando estaba imparable

Su irrupción en el Porto fue portentosa, con 47 goles en 77 partidos, pero una rotura de ligamento cruzado le frenó en seco justo antes del parón. Se quedó sin Mundial y ha estado parado casi ocho meses. De hecho, desde febrero sólo ha jugado 5' minutos ante el SL Benfica, el 20 de septiembre, y los últimos 24' ante el CS Marítimo, el pasado sábado.

Ante el Betis, por fin el 'macareno' Samu Aghehowa opta a ser titular -por delante de André Silva o Santi Giménez- y se ha sentado en la sala de prensa del Estadio de La Cartuja junto a su entrenador, Francesco Farioli. No marca desde el 26 de enero, en un 3-0 ante el Gil Vicente en la jornada 19 de la 2025/2026 y vuelve a casa con muchas ganas.

Samu Aghehowa, en la previa del Betis - Porto: "Volver a Sevilla siempre es especial"

"Volver a Sevilla siempre es especial, pasé la mayor parte de mi vida en Nervión, le debo mucho y poder debutar en la Champions aquí es la coincidencia de la vida. Espero que sea un gran día mañana, no sólo para mí sino para el equipo. Lo más importante es ganar. Los primeros que me escribieron fueron mis amigos, porque la mayoría son béticos, y les dije que iban a dormir mal esa noche", ha explicado Samu.

"Sobre todo, es especial para mi familia, también. Que puedan verme debutar en esta competición es muy especial. Es verdad que he pedido algunas entradas y creo que hay para todos. Me motiva poder meter un gol, pero en la rivalidad entre Betis y Sevilla la verdad es que da igual. Yo defiendo al Porto y lucho por el valor de mi club, que es a lo que me debo", ha añadido al ser preguntado por si los colores que tenía en su infancia eran verdiblancos o blanquirrojos.