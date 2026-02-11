Samu Aghehowa, delantero del Oporto y la selección española, hundido tras confirmarse su grave lesión: "Estoy devastado, sin palabras"

El delantero del Oporto, un habitual en la lista de Luis de la Fuente, no estará en el Mundial tras romperse el ligamento cruzado anterior y confiesa parar por un mal momento: "Confiar en el plan de Dios, ser fuerte y positivo es lo que me hará volver más fuerte que nunca"

Samu Aghehowa ha recibido una de las peores noticias que puede recibir un futbolista durante su carrera, la de una lesión de gravedad. El delantero del Oporto cayó lesionado en el encuentro frente al Sporting de Portugal del pasado lunes y ayer se confirmaban los peores presagios con una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, por lo que dice adiós a cualquier posibilidad de estar con la selección española en el Mundial del próximo verano en México, Estados Unidos y Canadá.

Un golpe muy duro y difícil de encajar para el delantero melillense que salvo la lista de septiembre del año pasado, ha estado en todas las convocatorias de Luis de la Fuente desde el pasado mes de noviembre de 2024. Cierto es que Samu no era uno de los hombres que más jugaba con el seleccionador, pero siempre ha contado con la confianza del de Haro para ser un recurso del que tirar según qué partidos.

Después de conocer el alcance de su lesión, Samu dejó unas palabras a través de las redes sociales en las que reconocía sentirse "devastado" y "sin palabras" por el mazazo recibido.

"Ayer fue el día más desafortunado de mi carrera. Sufrí una lesión grave. Todavía no lo puedo creer. Estoy devastado, sin palabras", comenzaba escribiendo el delantero.

"Estaré de baja unos meses. Me duele no poder ayudar al equipo como me gustaría, luchando en el campo. Ahora solo soy un aficionado más que nos apoya para alcanzar nuestras metas. Confiar en el plan de Dios, ser fuerte y positivo es lo que me hará volver más fuerte que nunca. Gracias por los mensajes de apoyo y las muestras de cariño", agradecía el futbolista que ha pasado por Granada, Atlético de Madrid o Alavés antes de llegar al Oporto.

Dice adiós al Mundial con 20 goles en el Oporto

Samu se lesionó este lunes en el choque de liga ante el Sporting de Portugal. El delantero chocaba con el también español Iván Fresneda, lateral del Sporting, cayendo al césped y agarrándose la rodilla derecha aunque consiguió volver al terreno de juego tras ser atendida, para ser finalmente sustituido en el descanso.

En el comunicado de su lesión el Oporto no ofrece un periodo de baja estimado aunque este tipo de lesión tiene un mínimo de seis meses de baja, por lo que Samu estaría ya recuperado para el comienzo de la próxima temporada, perdiéndose el Mundial con España así como la Finalissima contra Argentina y el partido amistoso contra Egipto, programados para el próximo mes de marzo en Catar. Samu suma esta temporada 20 goles con el Oporto, 13 de ellos en la Liga, que los dragones lideran en solitario.