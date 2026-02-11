El escenario que se abre para Borja Iglesias: récord de goles y el Mundial en el horizonte

El delantero celeste suma ya nueve goles en LaLiga, a tan sólo dos de igualar su registro de la pasada temporada, con el Mundial en el horizonte

La relación de Borja Iglesias con el gol es algo absolutamente incuestionable. A lo largo de su carrera, el 'Panda' ha demostrado tener un gran olfato goleador. Desde el comienzo de su carrera en el Celta Fortuna hasta su vuelta a Vigo hace dos temporadas, salvo la única excepción de su cesión al Bayer Leverkusen en la segunda parte de la temporada 23/24 donde en diez partidos disputados no pudo estrenarse como goleador, aunque acabó ganando la Copa Alemana y la Bundesliga.

En el resto de sus equipos siempre acabó superando la veintena de goles, tanto en el Real Zaragoza, en el Espanyol y en el Betis, el equipo donde hasta la fecha ha disputado más partidos de carrera (181 en total) pero en el Celta de Vigo está siendo diferente. Borja Iglesias se siente como en casa y con Claudio Giráldez ha encontrado el ecosistema perfecto para resurgir en esta última temporada y media después de una 23/24 para olvidar en cuanto a rendimiento individual, donde el 'Panda' solo fue capaz de anotar dos goles (uno en Copa y otro en la Europa League).

Su regreso a Vigo, clave

Tras ese año agridulce, pues su rendimiento individual contrastaba con el éxito de haber logrado dos títulos en Alemania, apareció la posibilidad de volver al Celta, y no hubo ningún tipo de duda. 11 goles y tres asistencias en toda la temporada en LaLiga y lo que fue mejor, jugando en 37 de los 38 encuentros, por lo que la decisión de seguir era obvia. Celta y Betis negociaron el pasado verano y desde entonces Borja es propiedad del Celta hasta 2028.

Su comienzo de temporada fue de récord siendo además uno de los soportes en los que se sustentó el equipo en la peor racha de resultados de Giráldez. El pasado fin de semana volvió a marcar ante Osasuna aunque en esta ocasión no sirvió para sumar. Son ya nueve goles en LaLiga, 13 si contamos la Copa y la Europa League, superando ampliamente las cinco dianas en Liga que tenía la pasada temporada a estas alturas del campeonato, y muy cerca ya de las 11 que logró en toda la campaña, por lo que es cuestión de poco tiempo que delantero celeste mejore sus registros de la pasada temporada.

El Mundial, más cerca que nunca

Su gran rendimiento en el Celta además le ha permitido volver a la selección española dos años y medio después de su última convocatoria y tras renunciar a la 'Roja' mientras Luis Rubiales siguiera como presidente de la RFEF.

Luis de la Fuente volvía a jugar con España hace justamente hoy cuatro meses frente a Georgia y tres días más tarde ante Bulgaria. En la lista de noviembre volvería repetir convocatoria y ahora tras conocerse la lesión de larga duración de Samu, que se perderá el Mundial, lo que da aún más posibilidades a Borja Iglesias de ser uno de los delanteros elegidos para representar a España en el Mundial y poder estar así en su primera gran cita con la selección, a sus 33 años.