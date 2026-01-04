Borja Iglesias explota y se reivindica con un objetivo claro

El delantero del RC Celta, a sus 32 años, está viviendo una segunda juventud ya que está firmando un comienzo de temporada espectacular lo que le hace estar cada día más cerca de ganarse un puesto en la Selección Española de Luis de la Fuente para el Mundial 2026. Si bien es cierto que el ex del Real Betis no lo tiene fácil

Borja Iglesias está en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. El delantero del RC Celta, a sus 32 años, está viviendo una segunda juventud en el equipo que entrena un Claudio Giráldez que le está sacando el mejor rendimiento de un delantero que ya ha dejado atrás sus últimas temporadas en el Real Betis en donde no dio su mejor nivel. Borja Iglesias es uno de los mejores goleadores españoles de esta campaña y está dando un mejor nivel, incluso, que la temporada pasada. Actuaciones que le hacen reivindicarse para el Mundial 2026 en donde es uno de los delanteros candidatos para estar en la lista definitiva de la Selección Española de Luis de la Fuente.

Borja Iglesias explota y ya iguala el número de goles que marcó la temporada pasada en el RC Celta

Borja Iglesias está dando un nivel excelso en el RC Celta en esta temporada ya que el delantero de Santiago de Compostela ha marcado ya los mismos goles que anotó en la pasada campaña en el equipo gallego: 11 tantos. Aunque es cierto que en algunos lugares le contabilizan solo 10 goles, ya que hay uno que fue dado en propia puerta en el partido contra el Niza en la UEFA Europa League.

Con todo, Borja Iglesias está en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva ya que la temporada pasada marcó los 11 goles en 39 partidos y en esta campaña sólo ha necesitado de 24 partidos para alcanzar esa cifra. Se puede certificar que Borja Iglesias está aún mejor que la temporada pasada cuando se comprueba que El Panda marca un gol esta temporada cada 134 minutos que juega mientras que en la anterior anotó un tanto cada 187 minutos disputados.

A ello hay que añadir que Borja Iglesias es el segundo máximo goleador español en LaLiga, igualado con Alberto Moleiro, del Villarreal CF, con 7 goles siendo solamente superado por Ferran Torres, del FC Barcelona, que suma 11 goles.

Borja Iglesias se tiene que ganar un puesto en la lista de la Selección Española de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Borja Iglesias, delantero del RC Celta, tiene un objetivo claro: estar en la lista de convocados de la Selección Española de Luis de la Fuente para el Mundial 2026.

El delantero gallego es uno de los principales candidatos a completar una posición de delantero centro que tiene ya a dos futbolistas fijos, salvo que haya lesión: Mikel Oyarzabal y Ferran Torres.

A partir de ahí, las opciones son buenas, pero Borja Iglesias, con el rendimiento que está dando en el RC Celta, tiene muchas opciones de ser convocado. El delantero le tendrá que ganar la partida a jugadores como Samu Aghehowa o Álvaro Morata quienes también son del gusto de Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española.