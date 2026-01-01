El Valencia no conquistó a Borja Iglesias

El Valencia, en el mercado de fichajes de verano, se interesó en el traspaso de Borja Iglesias. El santiagués solo contemplaba la opción del Celta lo que dificultó que el equipo de Mestalla entrase en la pugna por el atacante gallego

El mercado de fichaje, en muchas ocasiones, es un lotería y más cuando uno de los protagonistas es el Valencia. El verano estuvo lleno de caras nuevas para Carlos Corberán, aunque muy pocos de los que llegaron han tenido un papel influyente en este primer tramo de temporada. Desde la dirección deportiva del Celta echan la vista atrás en busca de errores y fichajes que pudieron llegar, pero finalmente no lo hicieron. El más destacado de todos ellos es el fichaje frustrado de Borja Iglesias, que dijo "no" al Valencia. La tierra hizo mella en el santiagués cuya única prioridad y deseo era jugar con la camiseta celeste del Celta de Vigo.

El Valencia pretendía el fichaje de Borja Iglesias, que no contemplaba otra opción que la del Celta

El delantero celtista era uno de los perfiles que manejaba el Valencia en el mercado de fichajes antes de arrancar la temporada. Su cesión en el Celta fue muy prolífera y en Mestalla buscaban un delantero centro tras la salida de Umar Sadiq. El favorita era Borja Iglesias, aunque en el club conocían el deseo del santiagués por fichar por el Celta. La agencia de representación de Corberán y de Borja Iglesias es la misma, por lo que en el Valencia estaban al tanto de cada movimiento del gallego. Las negociaciones del Celta con el Betis no fueron fáciles hasta que el Betis cedió para que Borja Iglesias saliese rumbo a Vigo a cambio de 1.5 millones de euros. En el Valencia estaban al tanto para, en caso de que las negociaciones se rompiesen, atacar para firmar a Borja Iglesias, cuyo fichaje frustrado, tal y como comenta as, pasa factura en Mestalla.

Borja Iglesias se reencuentra con el Valencia

Ahora, Borja Iglesias, máximo goleador del Celta con cinco tantos, estará a disposición de Claudio Giráldez para el primer partido de 2026 contra el Valencia, previsto para el sábado 3 de enero, reencontrándose así con el equipo que pretendió su fichaje en verano. Con 8 goles en 23 partidos, Borja Iglesia se ha vuelto indispensable en el ataque celtista y firma un gran registro goleador para despedir el año en el que ha vuelto a mostrar su mejor versión. Tras salir mal del Betis y una cesión intrascendente en el Bayer Leverkusen, el gallego ha encontrado su sitio en Vigo dónde disfruta del crecimiento del club vigués y de una época extraordinaria. El santiagués es una figura crucial en los esquemas de Claudio Giráldez y espera seguir siéndolo en estos meses que restan de competición para tener una oportunidad de cara al Mundial 2026 con España.