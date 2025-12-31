Borja Iglesias recibe el visto bueno de cara a un mes de enero muy exigente para el Celta de Vigo, empezando por el Valencia

El Celta de Vigo podrá contar con Borja Iglesias para el primer compromiso del año, ante el Valencia. Además, el santiagués llega en u momento clave de la temporada de cara a un enero cargado de duelos claves para el equipo de Balaídos

El Celta de Vigo finaliza el 2025 con una gran noticia para Claudio Giráldez. Los celestes encadenan una gran racha de resultados que los han metido de lleno en la lucha por Europa. Para no cortar la dinámica, los gallegos volvieron al trabajo el 29 de diciembre, pero sin Borja Iglesias con el resto del grupo ya que las molestias por las que se perdió el último choque ante el Oviedo seguían haciendo mella en el santiagués. Su presencia de cara al siguiente partido, ante el Valencia, no debía de peligrar y así lo ha confirmado los médicos del club que prevén darle el alta al atacante para el siguiente choque liguero del día 3 de enero. De esta forma, Borja Iglesias recibe el visto bueno del club para un mes de enero cargado de compromisos cruciales para el Celta de Vigo, empezando por el Valencia.

Borja Iglesias, presente en los planes de Giráldez para medirse al Valencia

El delantero Borja Iglesias, máximo goleador del Celta con cinco tantos, estará a disposición de Claudio Giráldez para el primer partido de 2026 contra el Valencia, previsto para el sábado 3 de enero. El internacional español, que no pudo jugar el último partido contra el Real Oviedo por una lesión en el costado derecho, ya trabaja con sus compañeros en la ciudad deportiva, por lo que los servicios médicos esperan darle el alta antes del duelo contra el conjunto valencianista. Borja Iglesias ha acortado sus vacaciones para acelerar su puesta a punto y no perderse así el exigente mes de enero que le espera a su equipo, con partidos ligueros ante Valencia, Sevilla, Rayo y Real Sociedad, además de los duelos europeos contra Lille y Estrella Roja, en los que los celestes se jugarán su continuidad en la Europa League.

Borja Iglesias, crucial en los planes del Celta

Borja Iglesias, en lo que va de campaña, se ha convertido en el máximo artillero del Celta de Vigo. Con 8 goles en 23 partidos, Borja Iglesia se ha vuelto indispensable en el ataque celtista y firma un gran registro goleador para despedir el año en el que ha vuelto a mostrar su mejor versión. Tras salir mal del Betis y una cesión intrascendente en el Bayer Leverkusen, el gallego ha encontrado su sitio en Vigo dónde disfruta del crecimiento del club vigués y de una época extraordinaria. El santiagués es una figura crucial en los esquemas de Claudio Giráldez y espera seguir siéndolo en estos meses que restan de competición para tener una oportunidad de cara al Mundial 2026 con España. Luis de la Fuente lo ha citado en las dos últimas convocatorias, hecho que ha dado alas al ex bético para soñar con jugar la máxima competición internacional de clubes.