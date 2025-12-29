El Celta de Vigo ha regresado al trabajo tras el parón de Navidad con Pablo Durán y Carlos Domínguez completando parte del entrenamiento con el resto del grupo, mientras que Borja Iglesias sigue ejercitándose al margen

El Celta de Vigo ha regresado a los entrenamientos tras el parón de Navidad. El equipo gallego termina el año en una buena dinámica de resultados, algo que pretende alargar en el comienzo del 2026. Para ello, la plantilla del Celta ya se ha puesto manos a la obra. Giráldez esperaba con los brazos abiertos el regreso de Pablo Durán y Carlos Domínguez al Celta. Ambos han podido ejercitarse junto al resto de sus compañeros. En cambio, la única nota negativa de la sesión ha sido la ausencia de Borja Iglesias, aunque todo apunta a que el santiagués estará disponible para el primer duelo del año ante el Valencia.

Pablo Durán y Carlos Domínguez regresan con el Celta, que espera a Borja Iglesias

El delantero Pablo Durán, con una lesión en el hombro izquierdo desde el partido contra el Real Madrid, y el central Carlos Domínguez, que sufrió una rotura fibrilar en el aductor del muslo izquierdo durante el entrenamiento del pasado 10 de diciembre, ya han realizado parte del entrenamiento con sus compañeros. Al margen del grupo ha trabajo el goleador Borja Iglesias a causa de la lesión en la espalda que ya le impidió disputar el último partido del año contra el Real Oviedo. No obstante, los servicios médicos del club confían en que el delantero pueda estar a disposición de Claudio Giráldez para el primer partido del 2026 contra el Valencia. Borja Iglesias, máximo artillero del equipo celeste con cinco tantos, acortó sus vacaciones durante el parón navideño para acelerar su puesta a punto.

Borja Iglesias recupera el nivel en el Celta

El santiagués es una figura crucial en los esquemas de Claudio Giráldez que desea la pronta recuperación del ariete gallego. Borja Iglesias, en lo que va de campaña, se ha convertido en el máximo artillero del Celta de Vigo. Con 8 goles en 23 partidos, Borja Iglesia se ha vuelto indispensable en el ataque celtista y firma un gran registro goleador para despedir el año en el que ha vuelto a mostrar su mejor versión. Tras salir mal del Betis y una cesión intrascendente en el Bayer Leverkusen, el gallego ha encontrado su sitio en Vigo dónde disfruta del crecimiento del club vigués y de una época extraordinaria. Con sus goles, el delantero ha demostrado a la directiva que no se equivocaba apostando por su fichaje que sigue siendo rentable para el Celta de Vigo y da un toque de atención a Luis de la Fuente que ha contado con el santiagués en las últimas dos convocatorias de la Selección española. El delantero sigue trabajando y apostando por ir al Mundial y sus números, de momento, lo avalan.