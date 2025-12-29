El año de Borja Iglesias: máximo goleador con el Celta y el Mundial con España en el horizonte

El delantero del Celta cierra 2025 siendo el máximo goleador del equipo y con un futuro ilusionante tanto en el Celta como con España, con la posibilidad de disputar su primer Mundial

Posiblemente Borja Iglesias haya completado uno de sus mejores años deportivamente si no el mejor, ya que además de lo futbolístico, en Vigo ha vuelto a conectar con sus raíces, esas a las que tuvo que renunciar muy joven para regresar en 2013 al Celta Fortuna y volver a salir de nuevo en 2018 previa cesión de un año en Zaragoza. En el Real Betis marcó muchos goles y ganó una Copa del Rey, también una Bundesliga y una Copa alemana en su préstamo de seis meses al Bayer Leverkusen pero lo que tiene en Vigo no es comparable con nada.

En Balaídos, cantera en la que se formó, ha vuelto a encontrar su hábitat, con un entrenador, Claudio Giráldez, que confió ciegamente en sus cualidades desde el primer minuto, siendo un hombre capitan en su estilo de juego más allá de los goles que pudiera meter, que por cierto, no han sido pocos, sobre todo en este 2025. Un año que Borja Iglesias no olvidará.

Entre su primer gol en 2025, el 10 de enero al Rayo Vallecano, y el último, el 4 de diciembre en la Copa del Rey ante el Sant Andreu, ha marcado un total de 15 goles entre LaLiga, la Europa League y el torneo copero, siendo el máximo goleador del Celta en este 2025. Unos números que además le han servido para volver a la selección española a apenas unos meses del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Borja Iglesias volvió a ser convocado por España en octubre de 2025 después de dos años y medio sin aparecer y con su renuncia mientras Luis Rubiales siguiera al frente de la Real Federación Española de Fútbol.

Con su trabajo, esfuerzo y cualidades convenció a Luis de la Fuente para volver a la lista de noviembre aprovechando que la demarcación de delantero centro es la que más abierta está para la cita mundialista. El 'Panda' ofrece a De la Fuente un perfil de delantero diferente a Oyarzabal, Samu o Ferran, a los que suele utilizar también en punta, de ahí que tenga muchas posibilidades de acudir al que sería su primer gran torneo como internacional.

Este lunes, vuelta al trabajo para los de Giráldez

La plantilla del Celta regresa este lunes a los entrenamientos tras haber disfrutado de ocho días de vacaciones por el parón navideño. El técnico Claudio Giráldez ha citado a sus futbolistas a las once de la mañana en la ciudad deportiva Afouteza, donde su equipo comenzará a preparar el primer partido del nuevo año, previsto para el sábado 3 de enero contra el Valencia en Balaídos.

El Celta cierra un histórico 2025, en el que regresó a una competición continental siete años después, con un balance de 19 victorias, 14 empates y 15 derrotas. El equipo vigués se marchó al parón navideño ocupando el séptimo puesto de LaLiga con 23 puntos, cinco menos que el Betis.