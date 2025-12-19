Una inesperada novedad en la lista del Celta y una baja importante: parte médico de Borja Iglesias

El Celta ha confirmado la baja del delantero gallego hasta 2026 así como la vuelta de Aidoo, ya con el alta médica, en la lista para visitar el Carlos Tartiere

El internacional ghanés Joseph Aidoo ha recibido este viernes el alta médica tras recuperarse de la microrrotura que había sufrido en el bíceps femoral izquierdo durante el partido de Copa del Rey del pasado 4 de diciembre contra el Sant Andreu. El defensa central, por tanto, estará a disposición de Claudio Giráldez para el partido de mañana sábado contra el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, que se perderá por lesión el delantero Borja Iglesias, tal y cómo había adelantado el técnico celeste en rueda de prensa.

"No, le han sacado el líquido hoy, que se iba a hacer al acabar el partido de Oviedo, del muslo. Creo que por ahí viene la molestia en la espalda, al estar apoyando de manera distinta. Creo que ha hecho un esfuerzo increíble para poder estar en estos partidos desde el golpe de Sant Andreu y al nivel que lo ha hecho. Hemos intentado cuidarlo como hemos podido. Ojalá no hubiese tenido que participar porque el partido hubiese sido de otra manera. Sin el partido de Albacete hubiese llegado bien al partido de Oviedo. Si hubiésemos sabido que íbamos a quedar eliminados, hubiésemos gestionado de una manera distinta las cargas de algún jugador, pero hemos intentado poner toda la carne en el asador en cualquier partido y le ha dado un espasmo en la espalda, en una situación entre las costillas, que hace que prácticamente no tenga movilidad ahora mismo y entre una cosa y la otra no puede estar para este partido. No creo que tenga ningún problema mayor para volver a estar disponible a la vuelta de las vacaciones", explicaba el preparador de Porriño.

El parte médico de Borja Iglesias

Poco después de la comparecencia de Giráldez, el Celta de Vigo ha arrojado más luz sobre la dolencia de Borja Iglesias con un escueto parte médico donde desvelan que el delantero de Santiago de Compostela sufre "un pequeño arrancamiento subcostal derecho", por lo que no volverá a competir hasta 2026.

La convocatoria para el choque ante el Oviedo

Así, además de Borja Iglesias, fuera de la convocatoria para medirse al Oviedo se han quedado por decisión técnica el lateral serbio Mihailo Ristic y el mediocentro Hugo Sotelo, a los que Giráldez sustituyó en el descanso del partido del Carlos Belmonte. La lista completa, en la que figura el atacante del filial Hugo González, está formada por: Iván Villar, Radu, Vidal, Starfelt, Mingueza, Aidoo, Carreira, Moriba, Beltrán, Jutglà, Aspas, Cervi, Manu Fernández, Damián Rodríguez, Bryan Zaragoza, Miguel Román, Javi Rueda, Swedberg, Marcos Alonso, Hugo Álvarez, Yoel Lago, Hugo González, Javi Rodríguez y Jones El-Abdellaoui.