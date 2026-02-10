30 aniversario

La predicción del Superordenador de LaLiga con el Celta de Vigo tras su peor racha de la temporada

El conjunto celeste solo ha sumado un punto de los últimos 9 en juego, pero la Inteligencia Artificial de Opta prevé que acabará el campeonato en la sexta posición, logrando de nuevo con ello un billete para volver a jugar en Europa

El Celta cayó en la última jornada ante Osasuna. IMAGO

Fernando MateosFernando Mateos 4 min lecturaSin comentarios

Tras un dubitativo arranque de temporada, en el que no conoció la victoria en las nueve primeras jornadas de LaLiga, el Celta de Vigo, experimentó una espectacular mejoría entre el final del pasado año y el arranque del presente que espantó los fantasmadas del descenso y le metió de lleno en la pelea por Europa. Una serie de seis encuentros consecutivos sin perder, con 16 puntos de 18 posibles, convirtió al conjunto celeste en uno de los más en forma del campeonato llegados a finales de enero. Pero desde entonces, los gallegos no han vuelto a celebrar un triunfo.

El último llegó en Balaídos ante el Rayo Vallecano (3-0). A ello le han seguido dos derrotas ante Real Sociedad (3-1) y Osasuna (1-2) y un empate entre medias frente al Getafe (0-0). Un punto de los últimos 9 en juego que suponen la peor racha de la temporada justo en el momento en el que los de Claudio Giráldez podían asaltar las plazas europeas, el gran objetivo de este curso.

Duelo directo frente al Espanyol

Actualmente, pese a todo, el Celta de Vigo es séptimo en la clasificación, posición que podría otorgar un billete para la Conference League dependiendo del lugar que ocupe en la tabla el campeón de la Copa del Rey. Pero el sexto lugar que ocupa el Espanyol está a solo un punto (el Real Betis, quinto, se ha ido a cuatro), dándose la circunstancia demás de que este próximo sábado tendrá lugar un duelo directo frente al conjunto perico en Cornellá (14:00 horas).

La predicción de la IA

Con 33 puntos en su casillero y 15 jornadas aún por disputarse, el Celta depende de sí mismo, por tanto, para acabar en la sexta posición, que es la que le otorga el Superordenador de LaLiga, basado en los datos de Opta Analyst tras los cálculos realizados una vez finalizada la 23ª fecha. Así, la previsión de la Inteligencia Artificial de Opta no prevé cambios entre los cinco primeros puestos. Pero en el caso del cuadro celeste, le otorga más posibilidades que a ningún otro de obtener el que sería por ahora el último pasaporte continental.

En concreto, el equipo dirigido por Giráldez acabaría con 53,64 puntos, lejos de los 62,48 del Real Betis, pero levemente por encima de un Espanyol al que adelantaría, pues los blanquiazules se quedarían con 52,92 unidades. Octavo, por su parte, se mantendría una Real Sociedad al alza que se encuentra actualmente con dos puntos menos que el conjunto gallego (31) y finalizaría la temporada también muy cerca (52,66).

El campeón de LaLiga y el descenso

Por otro lado, la IA predice que el campeón de LaLiga será el FC Barcelona con 90,64 puntos, por los 87,58 del Real Madrid, mientras que en la lucha por el descenso entra en escena un actor inesperado. Se mantendrían en las dos últimas posiciones el real Oviedo (32,19) y el Levante (36,72), mientras que junto a ellos bajaría a Segunda un Elche que arrancó siendo el equipo revelación y se quedaría con con 40,44 puntos, por detrás de los 41,16 del Sevilla FC.

