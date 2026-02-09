El nuevo rol de Iago Aspas no merma el optimismo del Celta de Vigo

El capitán celeste ha visto reducida su participación en LaLiga desde el regreso de Fer López, sumando tan solo 16 minutos en los dos últimos encuentros frente a Getafe y Osasuna

Tras los movimientos del reciente mercado de enero, la dirección deportiva del Celta de Vigo ya trabaja en la renovación de varios de sus futbolistas. Entre ellos, Iago Aspas, que a sus 38 años deberá decidir si sigue un año más en la disciplina celeste o cuelga las botas, algo que a priori no se resolverá hasta última hora. Ya la pasada campaña se mantuvo la incertidumbre al respecto, pero el de Moaña optó por continuar y ha demostrado seguir siendo una pieza importante para Claudio Giráldez, sin poner el más mínimo problema si es un papel secundario el que le toca desempeñar.

El pasado curso, tras un mes en el dique seco por lesión, regresó por estas mismas fechas, a comienzos de febrero. Restaban por entonces 16 jornadas para el final de la Liga y el jugador con más partidos en la historia del Celta solo fue titular en seis de ellas. Pero asumió su rol y aguardó su momento para firmar el gol que devolvió al cuadro gallego a Europa. Un logro gracias al cual se da un nuevo escenario en el presente ejercicio, pues hay más minutos para repartir.

Fer López, directo al once

Así, Iago Aspas ha visto cómo la llegada de Fer López ha lastrado más si cabe sus opciones de partir en el once en el campeonato liguero. En las 21 primeras jornadas salió de inicio en 8 ocasiones, quedándose en tres de ellas en el banquillo. Pero su participación se ha visto menguada en los dos últimos choques frente a Getafe y Osasuna, en los que apenas ha sumado 16 minutos, saliendo en la recta final de ambos duelos en sustitución del internacional sub 21, cedido por el Wolverhampton.

Cinco partidos en 16 días

Ahora, en cambio, el conjunto celeste tiene por delante un maratón de cinco partidos en 16 días, con la eliminatoria de la Europa League ante el PAOK de Salónica entre medias, por lo que se espera que el 'Príncipe de las bateas', titular en seis de los ocho encuentros de la Fase Liga de dicha competición, alterne con Fer Lòpez en el once. De hecho, ya en el último duelo ante el Estrella Roja de Belgrado fue él quien partió de inicio y el madrileño su sustituto, reestrenándose con un golazo en su regreso a casa.

Las sensaciones de Marco Garcés

Por todo ello, el actual rol de Iago Aspas, que solo suma dos partidos menos que la campaña pasada a estas alturas (29), no preocupa en exceso en A Sede de cara a su renovación. Días atrás, de hecho, el director deportivo, Marco Garcés, insistió en su optimismo al respecto. "Yo creo que se queda, que va a firmar otro año. Tengo mucha esperanza. Siento una gran afinidad por él y pienso que en el campo sigue siendo muy relevante. Me encantaría contar con él otro año", señaló.

El tema económico, secundario

En el seno del club vigués, además entienden que el de Moaña debe seguir teniendo "un salario importante", pero el tema monetario no será ningún problema. "Iago tiene una oferta abierta y está valorando sus deseos de continuidad realmente. No creo que pase ni por lo económico ni por nada de eso, es más bien cómo se va sintiendo, cuáles son sus intenciones y cómo vislumbra su futuro. A Iago no le voy a dar plazo, es cuando él quiera", añadió el mexicano, abierto también a que el delantero quiera continuar en el club "en alguna otra función", como por ejemplo en la propia dirección deportiva.