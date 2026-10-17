La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 18 de octubre de 2026
La derrota del Betis ante el Barça y la previa de la visita del Sevilla este domingo al Santiago Bernabéu completan la portada de ESTADIO Deportivo del domingo 18 de octubre
Álvaro Palomo1 min lecturaSin comentarios
La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 18 de octubre de 2026:
- BETIS 2-5 BARCELONA: CASTIGO EXCESIVO
El Betis cae ante el Barça en un partido condicionado por las decisiones del árbitro De Burgos Bengoetxea, que anuló un golazo de Lo Celso y expulsó a Facundo Bernal justo después del 2-3 de Abde, lo que decantó el choque de manera definitiva; Pellegrini calificó de lamentable la actuación arbitral
- CON BAJAS, PERO SIN COMPLEJOS
Pese a las cinco ausencias, el Sevilla viaja con Stassin en la lista y la ilusión de sorprender este domingo (21 h) a un Real Madrid con prisas