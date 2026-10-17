La derrota del Betis ante el Barça y la previa de la visita del Sevilla este domingo al Santiago Bernabéu completan la portada de ESTADIO Deportivo del domingo 18 de octubre

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 18 de octubre de 2026.ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 18 de octubre de 2026:

El Betis cae ante el Barça en un partido condicionado por las decisiones del árbitro De Burgos Bengoetxea, que anuló un golazo de Lo Celso y expulsó a Facundo Bernal justo después del 2-3 de Abde, lo que decantó el choque de manera definitiva; Pellegrini calificó de lamentable la actuación arbitral

Pese a las cinco ausencias, el Sevilla viaja con Stassin en la lista y la ilusión de sorprender este domingo (21 h) a un Real Madrid con prisas