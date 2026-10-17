El Sevilla visita al Real Madrid con cuatro bajas importantes y un regreso deseado a la convocatoria

La convocatoria ha confirmado que García Plaza pierde a cuatro jugadores con respecto al último partido tras quedarse fuera también Kochorashvili, mientras que Stassin es la única buena noticia

El Sevilla realizó esta mañana el último antes de viajar a Madrid,entrenamiento SFC

La convocatoria del Sevilla para la visita al Real Madrid confirma los peores presagios con un solo resquicio de luz una vez resuelta la gran duda que tenía Luis García Plaza. No en vano, los nervionenses se presentan en el Santiago Bernabéu con hasta cuatro bajas importantes, cinco en total contando también la ausencia de Marcao.

Y es que finalmente Giorgi Kochorashvili, que se encontraba entre algodones, no se ha recuperado a tiempo y se ha apostado por la precaución después de no entrenarse con normalidad durante la semana, y engrosa la amplia lista de ausencias sevillistas con respecto al partido contra el Levante.

Kochorashvili se suma a las cuatro bajas ya conocidas

No en vano, el internacional georgiano se suma a las otras tres ausencias que se cobró el choque del lunes en el Ciutat de Valencia, casos de Miguel Sierra, Jon Guridi e Isaac Romero. El canterano es la principal baja debido a la luxación de hombre sufrida en dicha cita y que le obligará a estar alrededor de tres meses en el dique seco una vez que hoy ha sido operado con éxito en Madrid.

También cayó en ese partido Jon Guridi, con una lesión muscular que lo ha enviado directamente en la enfermería y le impedirá jugar en cuatro-cinco partidos por el alcance de la dolencia. Esta baja se comunicó días después del empate, cuando ya se conocía de sobre que Isaac Romero no estaría disponible para Charmartín.

El lebrijano fue objeto de una expulsión muy polémica tras anotar el 2-3, pero el Sevilla decidió no recurrirla, por lo que García Plaza pierde a uno de sus efectivos en ataque.

Lucas Stassin, la nota positiva

Sin embargo, en el capítulo de buenas noticias, el preparador sevillista recupera al fin a Lucas Stassin tras lesionarse en el partido contra el Deportivo y no poder vestirse de corto en los dos siguientes.

Además, por las lesiones en la medular, García Plaza ha llamado al canterano Nico Guillén, que podría tener minutos a lo largo del choque. Igualmente resulta llamativo que Fábio Cardoso vuelve a viajar con el equipo.

Esta es la lista completa de 23 convocados para la visita al Real Madrid: Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Julio Díaz, Kike Salas, Andrés Castrín, Lucien Agoumé, Alfon, Robbie Ure, Peque, Rubén Vargas, Arouena Sangante, Fran González, Manu Bueno, Fábio Cardoso, Gabriel Suazo, Lucas Stassin, Félix Correia, Chidera Ejuke, José Ángel Carmona, Yoyssouf Fofana, Nico Guillén, Jesús Cruz y Rafa Romero.