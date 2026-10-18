La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 19 de octubre de 2026

El Sevilla cae ante el Real Madrid en un partido marcado por las decisiones arbitrales, Facundo Bernal se expone a una posible gran sanción por lo ocurrido en el encuentro ante el Barça y el conjunto donostiarra golea al Málaga

La portada de ESTADIO Deportivo de este lunes pone el foco en la derrota del Sevilla FC en el Bernabéu, donde perdió por 4-1 ante el Real Madrid en un encuentro en el que las decisiones arbitrales tuvieron un papel protagonista. En clave verdiblanca, la atención se centra en las posibles consecuencias disciplinarias de los incidentes ocurridos durante el partido ante el FC Barcelona, con Facundo Bernal señalado en el acta arbitral.

El Sevilla FC regresó de su visita al Real Madrid con una derrota por 4-1 en un encuentro en el que las decisiones arbitrales centraron buena parte de las protestas del conjunto nervionense. Pese a que los sevillistas no bajaron los brazos en ningún momento, el resultado terminó siendo demasiado abultado para sus intereses.

Mateo Busquets Ferrer, con Cuadra Fernández en el VAR, quedó en el centro de la polémica. El colegiado perdonó una posible expulsión a Arda Güler antes de que el turco marcara el 1-0, no revisó una posible falta previa al segundo tanto madridista y señaló un penalti sobre Mbappé que generó dudas en el bando sevillista.

El Real Madrid terminó imponiéndose por 4-1, dejando al Sevilla sin premio pese a sus intentos por mantenerse en el partido. Una derrota que, más allá del resultado, vuelve a poner sobre la mesa el debate arbitral.

La actualidad verdiblanca también llega marcada por las posibles consecuencias disciplinarias del encuentro ante el FC Barcelona. La descripción arbitral de lo sucedido tras el 2-3 de Abde podría acarrear una suspensión de varios partidos para Facundo Bernal.

El acta recoge una acción que puede resultar determinante para la resolución disciplinaria: el jugador habría propinado "dos cabezazos seguidos", un episodio que podría interpretarse como una agresión. La calificación definitiva de los hechos será clave para conocer el alcance de una posible sanción.

De confirmarse la interpretación más grave, el Betis podría perder a Bernal durante varios encuentros, un contratiempo importante para la planificación del equipo.

La Real Sociedad firmó una contundente victoria por 2-5 ante el Málaga, en un partido en el que el conjunto donostiarra mostró su pegada ofensiva. Takefusa Kubo, el islandés Oskarsson, Mikel Oyarzabal y el portugués Guedes estuvieron entre los protagonistas de una goleada que dejó sin respuesta suficiente al equipo malagueño.