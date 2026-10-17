Mourinho elogia al Sevilla y, "contento con la sanción", aconseja a Vinícius: "Yo me habría ido ya del Real Madrid"

El técnico portugués responde a los ataques de Javier Tebas y se muestra irónico al asegurar que la sanción de cuatro partidos que el extremo brasileño comenzará a cumplir en este duelo ante los nervionenses le parece corta: "Pensaba que serían un partido o dos más"

En la mañana de este sábado, el Real Madrid se ha ejercitado por última vez en Valdebebas antes de recibir este domingo la visita del Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu, en un choque correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports, y justo antes de la sesión ha pasado por sala de prensa el siempre locuaz Jose Mourinho.

El equipo merengue, que jugó el martes su compromiso de UEFA Champions League ante la AS Roma (3-4), tendrá un día menos de descanso que los nervionenses, que el lunes cerraron la jornada 8 ante el Levante UFD (3-3). El portugués suele ser muy redundante con sus opiniones sobre el calendario, pero esta vez tenía polémicas de sobra respondiendo a la rajada de Javier Tebas, presidente de LaLiga, y al 'caso Vinícius', a quien le recomienda marcharse.

El partido contra el Sevilla FC y el cansancio acumulado en el Real Madrid

"Estamos cansados, sí, pero mañana no lo estaremos. Por lo que he visto en el departamento médico, los que jugaron más tiempo están cansados; pero mañana es otro día. Tenemos buenas opciones para hacer algún cambio y aportar frescura. Además, jugamos en casa", ha comenzado exponiendo un Mourinho que ha reconocido la enorme mejoría que ha experimentado el conjunto nervionense con respecto al curso pasado.

"El Sevilla está muy bien y hasta en los partidos que ha perdido ha competido hasta el final", ha recordado 'Mou', entre elogios para su homólogo en el banquillo nervionense: "Luis García está haciendo un gran trabajo. Logró salvar al equipo el año pasado y ha empezado muy bien esta temporada. Pero nosotros queremos ganar", ha continuado el técnico luso en casi la única pregunta directa sobre el partido que ha tenido que contestar. El resto, todo polémicas: la sanción de cuatro partidos a Vinicius, Tebas, las posiciones ideales para Güler o Valverde, si hace falta fichar en enero o no, por qué Endrick apenas juega...

Mourinho responde a Tebas: "El madridismo está viendo a qué nos enfrentamos"

El Real Madrid volvió a sacar este pasado viernes un duro comunicado exigiendo la dimisión del presidente LaLiga y el propio Javier Tebas publicó una larga respuesta por la red social X manteniendo el pulso y criticando la actitud beligerante en la que se ha instalado el club presidido por Florentino Pérez. Mourinho cree que es tan evidente lo que está pasando, que no hace falta que él opine demasiado.

"Ya habéis visto lo que opino yo. Él ha entrado en un terreno en el que solo tiene disculpas si es un caso clínico. El madridismo entiende a lo que el Madrid se enfrenta. Hasta para el gigantesco prestigio que el fútbol español tiene en el extranjero: tiene el Mundial, tiene al club más prestigioso del mundo... Es mejor que me quede solo aquí", ha frenado, mordiéndose la lengua.

La sanción a Vinicius, más leve de lo esperado por 'Mou'

Mourinho ha explicado que Eder Militao, ya recuperado, será la principal novedad en la convocatoria del Real Madrid ante el Sevilla FC, partido en el que siguen de baja los lesionados Ferland Mendy y Raúl Asencio. Además, Vinícius Junior deberá cumplir el primero de sus cuatro partidos de sanción tras ser expulsado contra el Villarreal CF por un agarrón de pelo sobre Saliba y sus posteriores gritos de cólera en la cara del árbitro.

"Sobre los cuatro partidos, estoy contento porque pensaba que le iban a sancionar más. Pensaba que los gatos escondidos le iban a meter un partido o dos más", ha espetado. Para el entrenador, el problema es que no se le respeta. Y no sólo es una crítica para aficiones rivales o árbitros, sino para el propio Santiago Bernabéu.

El complicado carácter del brasileño: "Yo me iría a donde me respeten"

"Vini es un chico espectacular con el que es muy fácil tener una buena relación. Me gusta mucho y es fantástico. Tiene un valor tremendo porque consigue vivir y sobrevivir con una sonrisa. Si fuese yo, probablemente ya no estaría aquí. Este verano habría forzado una salida a un club y estadio que me respete.

"Por amor al club y a la ciudad, por creer que se puede mejorar, renovó y sigue con esa sonrisa. Las críticas que recibe claro que le pueden influir negativamente porque es humano, pero quitarle esa alegría no creo que alguien lo vaya a conseguir", ha remarcado 'The Special One'.

La explicación del cambio de Vinícius contra la Roma: "El culpable es Gasperini"

"Vinícius tuvo un partido muy difícil. El principal culpable de su partido es Gasperini, que nos atacó por esa banda con tres hombres contra Cucurella y él. Es difícil hacer cambios como entrenador porque hay información que no llega bien. Lo que me molestó es la naturaleza del segundo gol en un momento en el que el partido está tranquilizado y equilibrado. Sabíamos cómo saltaban al hombre y Vini ahí tiene que asegurar balón o una falta. Pero ya está. No pasa nada".

"Hice cinco cambios, es parte del fútbol", ha añadido 'Mou' al ser preguntado por el cambio del '7' blanco cuando perdía por 3-1 un partido que luego ganó por 3-4 con tres goles casi seguidos en tres saques de esquina. "La intensidad es altísima y es difícil jugar a 200 por hora los 90 minutos. El futuro de 'Vini' es trabajar más que aquellos que tienen que jugar cada partido. Sin prometer nada, pienso que el miércoles jugará de titular en Champions", ha concluido.