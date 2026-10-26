Álvaro Benito, 49 años y exjugador del Real Madrid: "No soy dudoso... No vale deshacer el camino andado"

El exfutbolista y ahora comentarista deportivo analizó el triunfo del Real Madrid en el Clásico ante el Barcelona defendiendo una teoría que, según él, lleva años diciendo

El Real Madrid resucitó en el Camp Nou una Liga que amenazaba con escapársele demasiado pronto gracias al instinto goleador de Kylian Mbappé y a que Mourinho apostó por el talento para llevarse una victoria (1-2) que devolvió la incertidumbre al campeonato y dejó a Barça (27 puntos), Atlético de Madrid (25) y Real Madrid (24) separados por apenas tres puntos.

Tras el triunfo blanco llegaron los análisis, uno de ellos, el de Álvaro Benito, futbolista del Real Madrid durante siete años, que llevaba tiempo pidiendo grandes cambios en el equipo y que por eso aseguró que "me lleváis años escuchando siempre lo mismo. No soy dudoso. Ser jugador de talento o de más talento no te exime de que puedas hacer un ejercicio defensivo como requiere la alta competición y los equipos top. Ahora mismo, sin eso, no puedes ser competitivo".

"El Madrid... ¿Por qué ha atacado bien? Porque ha defendido bien también. Todos han corrido y han tenido un plan defensivo en el que nadie se ha saltado las normas; han sido agresivos y a partir de ahí han atacado bien porque defiendes bien. Cuando defiendes bien, robas mucho más balón, el rival se le incomoda y tú vas a tener más cuota de pelota, y con los jugadores que tienes puedes hacer mucho daño", añadió el comentarista.

Álvaro Benito considera que Mourinho ha encontrado el once ideal del equipo blanco, apostando por juntar a Bernardo Silva y Güler. "Todo esto que estoy diciendo es superobvio, es de perogrullo, pero que no se estaba cumpliendo. Y creo que este es el 11 ahora mismo. Bernardo puede jugar de mediocentro en un partido top perfectamente si todos curran. Ante la elección de Bernardo, a priori, sabía que le había elegido para salir de la presión del Barça y no tanto para dominar. Creo que Mourinho tampoco esperaba un partido de dominar mucho, pero sí es ese tipo de jugador que ante la presión del Barça no le quema el balón, te recibe de espaldas, te amaga y te puede sacar una jugada limpia. Esa es la lección. Y Bernardo es necesario ahora mismo para el juego del equipo, porque dentro no tienes esa fluidez, esa finura, contra equipos top que te vayan a presionar", analizó el exfutbolista de Real Madrid, Valladolid, Getafe y Tenerife.

Para Benito es evidente que "a partir de aquí. Más allá de esto, este es el camino. Todo lo que no sea repetir esto y que Mourinho lo tiene fácil... El Barça venía imparable, han hecho un grandísimo partido, han ganado el Camp Nou, se han metido de nuevo en la pelea. No vale deshacer el camino andado, porque pienso que esto tiene que ser el punto de partida sobre lo que construir la temporada del Real Madrid. A partir de aquí, este Real Madrid es competitivo en cualquier competición. Este, sí. Lo que habíamos visto hasta entonces, en mi opinión, no".

En cuanto al Barça, el exfutbolista, cantante y comentarista también habló sobre el estilo de juego de Flick y su punto débil. "Tampoco soy dudoso en lo que voy a decir. Llevo diciendo años que Flick, que me encanta como entrenador, pero creo que el Barça, contra los equipos buenos, que más o menos tienen un día medio normal, se van a presentar cuatro o cinco veces delante de tu portero. Todos los equipos de nivel te lo van a hacer y es muy difícil que los equipos buenos no te encuentren eso. Sigue arriesgando demasiado en ciertos aspectos y es un equipo que da gusto verlo y que a la mayoría de los equipos los destruye por ese ritmo alto, por la presión y porque no tienen la calidad para penalizar esa defensa tan adelantada. Pero el Real Madrid, sí. Porque el Real Madrid ha estado muy mal en el último pase, en la última toma de decisión, pero ha tenido cuatro o cinco situaciones que jugadores de ese nivel como Bellingham o Mbappé deberían haber resuelto mejor", concluyó.