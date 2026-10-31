Gonzalo Petit y el cuento de nunca empezar que se repite en Cádiz: de "intrascendente" a "desaparecido" tras conocer ocho entrenadores en 15 meses

Verde para un Real Betis que compite al máximo nivel, desaprovechado en el CD Mirandes, "instrascendente" en el Granada CF, entre "agotado" y desaparecido en Cádiz CF... Al joven delantero uruguayo le está costando más de lo esperado abrirse un camino en España

El caso de Gonzalo Petit comienza a llamar poderosamente la atención. El jovencísimo delantero uruguayo, de 20 años recién cumplidos, llegó al Real Betis en el verano de 2025 como una interesante apuesta de futuro. Se había asentado en el fútbol profesional de su país en edad Juvenil, asumía el dorsal 9 de un club histórico como es el Club Nacional de Montevideo (12 goles en 34 partidos), era internacional sub 20 y la prensa local anunciaba como inminente su salto a la absoluta. Sin duda, así habría sido a poco que le hubiese ido bien en España; pero los 15 meses que el espigado ariete de Carmelo lleva al otro lado del 'charco' está siendo la historia de nunca empezar.

Ahora, en el Cádiz CF, donde deberá intentar convencer a su octavo entrenador en poco más de un año. ¿Qué le pasa a Petit? ¿Cuál es ese problema que ven todos sus preparadores? ¿Por qué no ha conseguido jugar hasta la fecha en ninguno de sus equipos en España? Para intentar arrojar algo de luz, ESTADIO Deportivo ha pulsado la opinión de varios periodistas que le han seguido de cerca en sus diferentes cesiones. Así, mientras en Granada recuerdan su breve paso con el calificativo de "intrascendente", desde Cádiz aún abogan por la paciencia y esperan a que vuelva a estar al cien por cien físicamente para valorarle en su justa medida.

Petit ha conocido a ocho entrenadores diferentes en sólo 15 meses

Atrapado en un bucle que le mantiene anclado de manera permanente en el planteamiento, no llega nunca al nudo y, mucho menos, al desenlace. El 6 de julio de 2025 jugó su último encuentro con Nacional -en el penúltimo hizo un doblete en el triunfo por 3-2 ante el Danubio FC- bajo la dirección del técnico charrúa Pablo Peirano y el pasado 24 de octubre saludó por primera vez a Borja Jiménez, su segundo entrenador en sólo dos meses en un Cádiz CF que acababa de despedir a Albert Celades y que ya había destituido al míster que empezó la pretemporada, Imanol Idiakez, justo antes de anunciar la cesión de Petit hasta el próximo 30 junio.

Tres jefes en el CD Mirandés en la primera mitad de la 25/26

En este tiempo, apenas 15 meses, ha conocido a ocho entrenadores diferentes y no ha conseguido convencer a ninguno, al margen de a Peirano. Manuel Pellegrini no tardó en darse cuenta de que estaba 'muy verde' para las exigencias de un Betis que compite en LaLiga EA Sports y en competición continental -en la Europa League, el curso pasado; en la Champions, en éste-.

Por eso, el club le cedió al CD Mirandés al inicio de la pasada 2025/2026. Sólo aguantó hasta enero y llegó a tener tres técnicos: Fran Justo, Antxon Muneta y Jesús Galván. Sólo jugó 946 minutos en 21 partidos, 10 como titular, y anotó cinco goles.

Pacheta tampoco le da protagonismo y Pellegrini prefiere a Deossa

Con ninguno de ellos logró ser protagonista y canceló el préstamo para irse a un Granada CF en el que prácticamente tenía asegurado jugar porque José Rojo 'Pacheta' no tenía delanteros específicos en su plantilla. El resultado estuvo muy, muy lejos de ser el esperado. Sumó 807 minutos en 16 encuentros, 10 como titular -casi todos al principio- y tres dianas como rojiblanco.

Para colmo, a su vuelta al Betis sufrió una lesión muscular que le apartó parcialmente en una pretemporada en la que Pellegrini prefirió usar a Nelson Deossa como 'Falso 9', antes de que el Betis fichase a Troy Parrott y de que el 'Cucho' Hernández volviese de las vacaciones posteriores al Mundial 2026, y volvió a abrir públicamente una puerta de salida para Petit.

Sólo ha jugado 8 minutos en un Cádiz CF que suma tres técnicos en dos meses

Tras apurar hasta la recta final del mercado estival por si había alguna opción de quedarse para vivir la experiencia de la Champions, el delantero uruguayo eligió al Cádiz CF y llegó como petición de Albert Celades. Pues tampoco. Si bien es cierto que lleva unas semanas de baja por lesión, le dio tiempo a ir convocado en cinco partidos (de la jornada 5 a la 9) y sólo suma los ocho minutos que saltó en el 0-1 ante la UD Las Palmas en el Nuevo Mirandilla. La entidad amarilla espera que en una semana o dos esté recuperado y luche por convencer a Borja Jiménez.

¿Qué le pasa a Gonzalo Petit? ED pregunta a periodistas de Granada y Cádiz

"Intrascendente", así califica su paso por el Granada CF el periodista Paco García Álvarez, antiguo trabajador de ESTADIO Deportivo que cubre la actualidad del conjunto nazarí para Granada Digital. "Llegó con muchas expectativas tras su paso por el Mirandés porque le marcó un gol al Granada en la primera vuelta", recuerda, añadiendo que no tenía competencia para jugar con Pacheta. Bouldini no daba el nivel y el míster tiraba con el recurso de reubicar como '9' al mediapunta Jorge Pascual, algo que acabaría consolidando a pesar de la cesión de Petit.

"Llegó con muchas ganas pero, sinceramente, no le dio para más. Se estrenó con un gol al Valladolid y metió un golazo en Zubieta a la Real Sociedad B; pero a partir de ahí Pacheta apostó más por Pascual y Petit acabó la temporada siendo muy intrascendente a pesar de que estaba llamado a ser muy importante. No recuerdo que tuviese lesiones, pero se le veía desesperado en el campo, con muchísima ansiedad. Se le veía con esa presión por ver que tenía una gran oportunidad para crecer como futbolista y no la estaba aprovechando".

Bastante más paciente se muestra en Cádiz. Beni Arroyo, periodista del diario AS y la Cadena SER, se ha convertido en una de las voces más pujantes en la cobertura de la actualidad cadista y recuerda, antes de nada, que "Petit llegó al Cádiz el 31 de agosto y estaba lesionado". "A partir de ahí tiene que esperar a estar bien para ir entrando en el grupo. Salió 8 minutos contra Las Palmas y no es que fueran malos, es que ni compareció y se le veía muy cansado".

"Lo primero para convencer a Borja Jiménez es que él se encuentre en el Cádiz, estar en buena forma física y que vaya cogiendo ritmo saliendo esos 10-15 minutitos al final. Álvaro García Pascual empezó jugando, luego Celades lo acabó sentando y ahora mismo está que le sale todo. A ver qué pasa con Petit. En principio volverá la semana que viene y yo creo que, a poco que esté bien, puede entrar perfectamente en la rotación y aportar porque es un gran futbolista. No sé si puede llegar a ser titular con Borja Jiménez porque realmente no nos ha dado tiempo de verle aún. Lo primero es que se recupere bien", ha añadido Beni sobre este extrañísimo caso.