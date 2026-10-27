El consuelo de Gonzalo Petit, también partícipe de una campaña histórica en la Champions League

Pendiente del cambio de entrenador en la 'Tacita' para luchar por oportunidades en cuanto se recupere de una nueva lesión, el punta uruguayo alucinó como espectador del ambiente en la previa ante el Feyenoord en La Cartuja: "Es increíble; me sorprendió ante el Oporto ya, porque nunca lo había vivido"

Gonzalo Petit no está en la lista de convocados del Cádiz CF para el polémico cruce con el Xerez CD de este miércoles a las 21:00 horas en Chapín, sin duda una oportunidad pintiparada para los menos habituales del conjunto amarillo de demostrar al nuevo técnico, Borja Jiménez, que merece más minutos. Una inoportuna lesión mioaponeurótica en el bíceps femoral le ha hecho perderse los duelos ligueros contra el Granada CF y la AD Ceuta FC, ostracismo que de momento deberá continuar y que deja en unos pírricos ocho minutos en la quinta jornada ante la UD Las Palmas su participación con la camiseta gaditana.

La situación del uruguayo ocupa y preocupa a los responsables del Real Betis, que lo cedieron precisamente en 'La Tacita de Plata' para tenerlo más cerca y controlado, tras una campaña de debut en España irregular y discreta por su parte, con mudanza de Miranda de Ebro a tierras nazaríes en busca de continuidad, aunque sin un resultado que dejara del todo satisfechos a todos (ni 1.800 minutos en total, bien aprovechados eso sí, con ocho goles y una asistencia). Esta segunda temporada es clave también para su futuro, ya que, cuando complete dos años seguidos en este país, podrá iniciar los trámites para obtener la doble nacionalidad y abrirse más puertas.

Mientras tanto, Gonzalo Petit trata de ser partícipe a su manera de los éxitos del dueño de su pase hasta el 30 de junio de 2031. El de Carmelo, con 20 años recién cumplidos, sueña con hacerse sitio pronto en los planes de Manuel Pellegrini, imposible de momento con las tres plazas foráneas ocupadas por Natan de Souza (otro que en breve podría ser hispano-brasileño), Nelson Deossa y Antony Matheus dos Santos, aparte de la gran competencia que le suponen el 'Cucho' Hernández y Troy Parrott, más el recuperado Aitor Ruibal (con el de Marmato oficiando de 'falso 9' en pretemporada y recientemente en Vigo).

"Increíble cómo acompaña la gente al equipo"

El artillero charrúa coincidía con el influencer de su país Manu Núñez, que entrevistó unas horas a otro paisano de ambos como Facundo Bernal, en la previa del Real Betis-Feyenoord de la Champions League, alucinando con las casi 68.000 personas que se dieron cita alrededor (y luego dentro, con nuevo récord de asistencia) del Estadio de La Cartuja: "Estoy contento. Hoy, como hincha. El ambiente está increíble. Por suerte, el Real Betis está viviendo un gran año y lo están disfrutando así; está muy bueno. Me sorprendió también cuando lo vi el otro día (ante el Oporto una semana antes), porque nunca lo había vivido de este lado. Increíble cómo acompaña el público".