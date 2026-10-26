Fali, ex del Cádiz, calienta el derbi de Copa del Rey con el Xerez: "Ahora a ganar el miércoles"

El actual jugador del cuadro jerezano, que se tuvo que retirar en el minuto 66 del choque ante el Marbella, alentó a compañeros y a la afición de Chapín de cara al duelo ante los de Borja Jiménez

De todos los duelos de la primera ronda de la Copa del Rey y a falta de que entren en liza los equipos que participan en la Supercopa de España (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad), se podría decir que el partido más interesante que ha deparado este 'primer plato' copero es el que disputarán en Chapín, el Xerez CD y el Cádiz.

La última vez que Xerez y Cádiz se enfrentaron fue en un encuentro amistoso en noviembre de 2022. El partido, disputado en Jerez, terminó con empate a cero. Hay que irse mucho más atrás para encontrar el último choque. Fue en abril de 2008 en Segunda división y en esa ocasión el Xerez venció por 2-1, idéntico resultado al de la primera vuelta pero con victoria para el Cádiz.

El duelo del próximo miércoles, que se jugará en principio a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Chapín, enfrenta, tendrá el aliciente principal de enfrentar a dos equipos que son enemigos acérrimos y además, el del reencuentro de Fali, central de 33 años que fue despedido del Nuevo Mirandilla después de siete temporadas. El propio Fali no dudó en calentar el derbi del próximo miércoles

Fali calienta el partido ante el Cádiz que lo despidió por no reunir las "condiciones físicas"

Fali llegó al Cádiz en el verano de 2018 procedente del Nástic y después de haber jugado con el filial del Barcelona en Segunda división. En el Cádiz pasó un total de siete temporadas y disputó más de 150 encuentros entre Primera y LaLiga Hypermotion. El Cádiz, harto del mal rendimiento de Fali, decidió despedirlo a final de enero de este mismo año y tan solo un mes después de su salida del Nuevo Mirandilla, se hizo oficial su llegada al Xerez CD de Segunda Federación. "El Cádiz Club de Fútbol, S.A.D. informa que, tras la tramitación del correspondiente expediente disciplinario conforme a lo previsto en el Anexo V del Convenio Colectivo del fútbol profesional, el Consejo de Administración del Club ha acordado en el día de hoy la resolución del contrato laboral de D. Rafael Giménez Jarque mediante despido disciplinario", rezaba el comunicado del Cádiz en relación al despido de Fali.

Sobre Fali y su despido también se mojó Juan Cala, director deportivo de la entidad cadista y que también había sido compañero del central. "Fali ha sido compañero mío y hemos pasado varios episodios juntos. Él y el presidente han tenido una relación muy cercana y el presidente lo ha respaldado y defendido siempre. No reunía las condiciones deportivas adecuadas desde hace un tiempo, en lo que entiende el club y el Consejo de Administración ha decidido ser un despido disciplinario. Cuando despides por esto, es porque la disciplina no es la adecuada. No es por gusto. Los cuerpos médicos y la dirección deportiva entienden que no reúne las condiciones físicas. Por ende, el Consejo de Administración decide despedirle. Es una pena que salga así, pero también es una pena que no reúna las condiciones adecuadas para seguir", declaró Juan Cala.

Fali quiere la revancha tras su despido del Cádiz

Ahora Fali quiere ganarle al Cádiz, ese equipo que lo despidió por no estar en las condiciones óptimas a nivel físico y tendrá la oportunidad el próximo miércoles. Se espera que Fali esté disponible para la primera ronda de la Copa del Rey a pesar de que en el último partido de los jerezanos en Segunda Federación ante el Marbella, tuvo que abandonar el terreno de juego con problemas físicos en el minuto 66.

Después de ese encuentro, Fali, junto al resto de compañeros del Xerez, mostró la motivación y las ganas que hay por hincar el diente al Cádiz y de paso eliminarlo de la Copa del Rey. "Ahora a ganar el miércoles", gritaba Fali en medio de una comunión de los jugadores del Xerez junto a su afición en Chapín de cara al choque del miércoles. El morbo está asegurado, solo hace falta saber si el Xerez será capaz de dar la machada ante los de Borja Jiménez.