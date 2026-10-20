Problema en el Cádiz de cara al duelo de Copa del Rey ante el Xerez: Renfe responde

El conjunto cadista ha informado a través de sus redes sociales que la empresa pública española encargada del tráfico ferroviario ha desestimado su petición de ampliar el servicio de vuelta tras el encuentro que se disputará en Chapín. Este derbi no se celebra desde hace 18 años

El Cádiz parece que está viviendo una temporada calcada a la segunda mitad de la 2025/26. El cuadro amarillo, que arrancó la pretemporada con Imanol Idiakez y que antes de empezar la competición despidió al técnico vasco, anunció el pasado lunes una nueva destitución, la de Albert Celades. Con el técnico catalán dejando al Cádiz en puestos de descenso después de 10 jornadas en LaLiga Hypermotion, los amarillos buscan un técnico que desenrede este entuerto que no pinta nada bien.

El Cádiz es tercero por la cola con solo 7 puntos de 30 posibles y las sensaciones por el momento no son nada positivas. El nuevo entrenador, que podría tener su primer examen el próximo fin de semana ante el Ceuta, tendrá que lidiar también casi con total probabilidad, con el choque de primera ronda de Copa del Rey ante el Xerez. Este partido se disputará en Chapín, 18 años después desde la última vez que ambos equipos se midieron, pero según ha informado el Cádiz este mismo martes, la vuelta desde el municipio gaditano, no podrá ser para la totalidad de los aficionados que lo deseen en tren.

El Cádiz informa del último problema: Renfe dice no a la Copa del Rey

El Cádiz informó este martes del último problema con el que se ha encontrado el equipo amarillo, aún sin entrenador para lo que resta de temporada. El Cádiz se enfrentará al Xerez CD el próximo 29 de octubre a partir de las 21:00 horas. Si el encuentro no llega a la prórroga o a la fatídica tanda de penaltis, su finalización podría estar en torno a las 23:00 horas.

Con esa hora, incluso sin contar con una prórroga o peor aún, penaltis, está el problema a la hora de la vuelta de los aficionados que se desplacen desde Jerez a Cádiz capital. El último tren de cercanías que sale desde Jerez hasta Cádiz tiene prevista su salida a las 22:48. Corriendo mucho y siempre y cuando el partido no se vaya a la prórroga, los aficionados podrían optar a coger un media distancia que para en Jerez a las 23:06 procedente de Sevilla.

Ante esta situación, el Cádiz inició gestiones con Renfe para una posible ampliación del servicio que no obligase a los aficionados a correr en busca de un transporte de vuelta o en todo caso, optar por autobús o vehículo particular. El Cádiz ha informado este mismo martes de la respuesta de Renfe tras su petición y queda bastante lejos de una que agrade a la afición del Mirandilla. "Renfe no ha comunicado que, pese a las gestiones realizadas desde el club desde hace días, finalmente no es posible ampliar el servicio de cercanías para el Xerez - Cádiz, por lo que no habrá servicio a la conclusión del partido de Copa del Rey".

La respuesta de la afición del Cádiz

Después del mensaje publicado por el Cádiz en X (antes Twitter), el conjunto amarillo ha recibido las respuestas poco amigables de algunos de sus aficionados. La parroquia cadista, cansada ya de las bofetadas deportivas que está recibiendo por parte del equipo, ha echado en cara al club amarillo el hecho de no plantear el poner autobuses de vuelta para la vuelta desde Jerez.