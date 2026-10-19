La sorprendente reacción de Suso a la decisión del Cádiz de despedir a Albert Celades

El ex futbolista del Sevilla, Milan o del propio conjunto cadista hasta el pasado mes de agosto, reaccionó al despido del técnico que tan solo ha durado 10 jornadas al frente de los amarillos. Suso es desde agosto representante institucional del club

Si este pas

ado domingo el Leganés informaba del despido de Rubén Albés, convirtiéndose el gallego en el quinto entrenador de LaLiga Hypermotion despedido tras 10 jornadas, este lunes, el Cádiz tomaba la misma decisión con Albert Celades. El Cádiz sumó este pasado domingo su quinta derrota de la temporada después de 10 jornadas en las que los gaditanos solo han sumado un triunfo y cuatro empates.

El Cádiz está instalado desde prácticamente el comienzo de la temporada en puestos de descenso a Primera RFEF, esa con la que coqueteó el pasado curso después de terminar la primera vuelta en puestos de play off de ascenso. Después de 10 jornadas, el Cádiz anunció este lunes la salida de un Albert Celades que una vez más no ha terminado la temporada en el equipo por el que ha fichado. El despido parece que sorprendió a uno de los ex jugadores del Cádiz: Suso.

Suso reacciona al despido de Albert Celades

Suso llegó al Cádiz la pasada temporada después de dejar una huella imborrable en el Sevilla y cumpliendo su sueño de pequeño de jugar en el equipo de su tierra. En su primera temporada en el Cádiz rindió por debajo de lo esperado aunque sus galones se notaban cuando estaba sobre el césped. Un total de 27 encuentros en los que marcó un gol y repartió tres asistencias.

Con un inicio de temporada sumamente complicado en el Cádiz, suso empezó la temporada jugando pero a final de agosto sorprendía anunciando su retirada del fútbol. A partir de ahí, Suso pasaba a ser representante institucional del Cádiz tal y como el club anunciaba a través de un comunicado: "El Cádiz Club de Fútbol y Jesús Joaquín Fernández ‘Suso’ han alcanzado un acuerdo para que, el hasta ahora capitán del primer equipo, pase a convertirse en representante institucional de la entidad a partir del mes de octubre. Gaditano y cadista, tras una brillante trayectoria profesional realizó la pasada temporada un esfuerzo personal para regresar al club que le vio nacer como futbolista. Tras conseguir diferentes éxitos, las circunstancias del último año no le han permitido cumplir el sueño de regresar al Cádiz a la élite del fútbol. El Cádiz Club de Fútbol quiere agradecerle su implicación y generosidad al dar este paso, que marca el presente y el futuro de la entidad, y que convertirá a Suso en imagen de nuestro escudo y nuestros colores", rezaba el comunicado.

La sorpresa de Suso y el nuevo entrenador del Cádiz

A pesar de ser un representante institucional, parece que a Suso también le ha pillado por sorpresa la destitución de Celades. Tras conocerse este lunes el despido del hasta ahora entrenador del Cádiz, el ex futbolista publicaba una historia en Instagram con cuatro emoticonos idénticos que representaban la sorpresa extrema de Suso. El Cádiz, que además de despedir a Albert Celades, ha cesado a Raúl Valbuena y Juan José del Ojo, aún no ha hecho oficial quién será el nuevo entrenador encargado de enderezar el rumbo de los andaluces.

El nombre que más está sonando en las últimas horas para llegar al Nuevo Mirandilla es el de Borja Jiménez, ex técnico del Leganés. Borja Jiménez está actualmente entrenando al Al-Ahli SC de Arabia Saudí, con el que por el momento suma en seis encuentros, tres derrotas, un empate y dos triunfos. El Cádiz deberá convencer a Borja Jiménez para llegar a un proyecto que no está hecho