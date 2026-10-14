El camino que enseñó Garitano en el Cádiz y cómo Sergio González, Idiakez y Albert Celades han fracasado

El conjunto del Nuevo Mirandilla no gana dos encuentros consecutivos en LaLiga Hypermotion desde diciembre de 2025 cuando venció Real Zaragoza y Castellón con el técnico vasco en el banquillo

El Cádiz dijo adiós a toda posibilidad de sumar un segundo triunfo consecutivo en LaLiga Hypermotion el pasado domingo cuando en el choque ante el Sporting de Gijón terminó perdiendo por 0-1 a poco del final. El Cádiz llegaba crecido al choque ante el Sporting de Gijón después de vencer por 4-0 al Leganés en la que había sido la primera victoria de la temporada para los de Albert Celades.

Pero además de perder ante el Sporting de Gijón, el Cádiz sumó una nueva ocasión en la que era incapaz de sumar dos triunfos consecutivos. Hasta tres entrenadores han pasado por el banquillo del Cádiz desde la última vez que los andaluces sumaron dos triunfos consecutivos en LaLiga Hypermotion. Así, técnicos como Sergio González, Idiakez y Celades, el inquilino del momento en el Nuevo Mirandilla, no han encontrado el camino para sumar un siempre ilusionante seis de seis.

Gaizka Garitano fue el último en el Cádiz

Gaizka Garitano fue el último entrenador del Cádiz que fue capaz de sumar dos triunfos consecutivos para los amarillos. Fue en diciembre de 2025, es decir, hace prácticamente un año. El Cádiz venció a Real Zaragoza y Castellón por 1-2 y 2-0 respectivamente. Además el Cádiz enlazó luego un empate y un nuevo triunfo. Tras ese último triunfo, el Cádiz enlazó una de las peores rachas del pasado curso que terminó costándole el puesto a Gaizka Garitano y posibilitó la vuelta al Mirandilla de Sergio González. Los amarillos encajaron siete derrotas y un empate en los siguientes ocho encuentros.

Los números de Sergio González e Imanol Idiakez

Sergio González aterrizó en el Cádiz con la ilusión de un entrenador que en su momento dejó el Nuevo Mirandilla con lágrimas en los ojos. Con un Cádiz hundido y mirando al descenso, Sergio González hizo recuperar a los jugadores la ilusión con un triunfo por 0-2 ante el Mirandés. Todo fue un espejismo ya que después, en los siguientes seis encuentros, el Cádiz encajó seis derrotas consecutivas y finalmente la directiva se vio abocada al despido de Sergio González tan solo siete jornadas después de su llegada.

Albert Celades solo duró seis jornadas en el Cádiz

El catalán fue incapaz de sumar si quiera un segundo triunfo en siete jornadas. Tampoco duró demasiado Idiakez, tan solo seis jornadas de Liga en las que al menos sumó dos empates y una victoria además de tres derrotas. En la finalización de la temporada, el Cádiz decidió despedirlo y trajo en su lugar a Albert Celades.

El Cádiz de Celades mira al calendario

Tras caer ante el Sporting de Gijón, los de Albert Celades, antes de medirse la Xerez en la Copa del Rey, se enfrentarán al Granada en Los Cármenes el próximo fin de semana y al Ceuta, rival directo por la salvación el próximo 25 en el Mirandilla. Después de la Copa del Rey, el Cádiz se medirá a uno de los aspirantes al ascenso a Primera como es el Mallorca y el Real Oviedo, situado actualmente en la zona media de la tabla de Segunda división.