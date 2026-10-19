Nuevo despido en LaLiga, que lleva tres entrenadores KO en siete días

Albert Celades sigue el camino de Idiakez y el Cádiz estrenará un tercer técnico con sólo diez jornadas disputadas

La predicción que auguraba el descenso del Cádiz a Primera RFEF cobra fuerza después de diez jornadas disputadas, casi un cuarto del campeonato, y de que el equipo amarillo sólo haya sumado un triunfo y ocupe la vigésima posición, sólo por delante de Ceuta y Albacete.

La salvación sólo está a tres puntos, pero las sensaciones no son buenas y este lunes desde el club han decidido cortar por lo sano en busca de una reacción y han echado a su segundo entrenador en lo que llevamos de temporada.

Si ya fue una locura echar al primero (Imanol Idiakez) a apenas unos días de empezar la temporada y fichar a Albert Celades para que se hiciera cargo de un equipo que no conocía, ahora ha despedido al exseleccionador nacional sub 21 después de que este domingo, el equipo cadista cayera ante el Granada por 2-0 en Los Cármenes.

"El Consejo de Administración del Cádiz Club de Fútbol ha comunicado este lunes a Albert Celades su destitución como entrenador del primer equipo. Junto al técnico, cesan en sus funciones Raúl Valbuena y Juan José del Ojo. La entidad agradece su trabajo y le desea mucha suerte en su futuro profesional", señala el Cádiz en un escueto comunicado, donde no confirma su sustituto, aunque todo apunta a Borja Jiménez, que ahora mismo está entrenando en el Al-Ahli de Qatar.

El Cádiz, con sólo un triunfo

Celades se marcha tras lograr siete puntos de treinta posibles gracias al triunfo logrado hace dos semanas ante el Leganés, cuatro empates y cinco derrotas. El Cádiz quiere tener cuanto antes a su nuevo técnico, ya que esta semana le espera un trascendental partido ante el Ceuta, un rival directo en la lucha por el descenso.

El equipo amarillo es el primer conjunto que ha echado a dos entrenadores en lo que llevamos de temporada, en un momento en el que ya se han producido hasta cuatro relevos más, tres de ellos en los siete últimos días. Aparte de Idiakez y Celades ya han cambiado de técnico el Eldense (Claudio Barragán salió y llegó Javi Calleja), el Albacete (Alberto González/Joseba Etxeberria), Las Palmas (Rubén de la Barrera/Juan Manuel Rodríguez) y Leganés (Rubén Albés/Luis Carrión).

De momento, el único equipo que no ha cambiado de entrenador pese a estar en posiciones de descenso es el Ceuta, que mantiene a José Juan Romero al frente del banquillo y sigue confiando en él para que los que los saque de ese complicada situación.