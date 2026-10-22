Susto en el entrenamiento del Cádiz por un paro cardíaco

El conjunto amarillo suspendió la sesión de trabajo de este jueves tras la afección sufrida por un miembro del cuerpo técnico, que ha superado gracias a la rápida intervención de los médicos del club.

Susto tremendo el que se ha vivido este jueves en el entrenamiento del Cádiz, el cual ha tenido que ser suspendido después de que un miembro del cuerpo técnico haya sufrido un paro cardíaco durante la sesión. Una situación de alarma que felizmente pudo ser controlada gracias a la rápida intervención de los médicos del club amarillo, por lo que el afectado ha podido superar el episodio sin consecuencias, tal y como ha informado la propia entidad amarilla.

El incidente se produjo durante el partidillo que el primer equipo disputaba con su filial, el Cádiz Mirandilla, de Tercera RFEF, para preparar el importantísimo choque del próximo domingo en casa ante el Ceuta. Pero no se han facilitado más detalles sobre la evolución posterior del miembro del 'staff' cadista, cuya identidad tampoco ha sido revelada.

Mensajes de ánimo del Cádiz y muchos más clubes

“Mientras se realizaba un partidillo con el filial, un miembro del staff ha sufrido un paro cardíaco, que ha superado gracias a la rápida intervención de los médicos del club. La entidad quiere mandarle todos sus ánimos y le desea una pronta recuperación”, reza el escueto comunicado emitido a través de las redes sociales por el Cádiz, que le ha mostrando de ese modo todo su apoyo a su trabajador.

Además, desde otros clubes de la categoría también han lanzado enseguida diferentes mensajes de solidaridad en respuesta a la publicación cadista, como es el caso del Córdoba, el Leganés y el Real Valladolid, los cuales han deseado "una pronta recuperación" para el afectado, expresándose en términos similares a los del Zaragoza, el Numancia o el Lugo, que también le han enviado ánimos y sus mejores deseos.

Con Mario Fuentes al frente, a la espera de Borja Jiménez

Cabe recordar que el Cádiz viene trabajando en estos últimos días a las órdenes de Mario Fuentes, miembro de la dirección deportiva y con experiencia como entrenador, tras la destitución de Albert Celades, que sustituyó poco antes de que arrancase la temporada a Imanol Idiakez, igualmente cesado.

Se espera que en las próximas horas se pueda concretar la llegaba de Borja Jiménez, tras el acuerdo verbal alcanzando entre las partes. Su llegada, sin embargo, aún no es oficial porque el ex del Leganés o el Sporting, entre otros, dirigirá este jueves su último encuentro al frente del Al-Ahli de Qatar, que se enfrentará al Al-Gharafa. Tras ello, se espera que viaje a España para firmar por el Cádiz, que en las últimas horas, no obstante, también ha venido manteniendo contactos con Jesús Casas, ex seleccionador de Irañ y ayudante de Luis Enrique en la selección española, aunque no se vislumbra su incorporación inmediata ni las funciones que podría desarrollar en un futuro.

Mientras tanto, el Cádiz no ha podido completar hoy la preparación de un encuentro clave, pues el domingo, a las 16:15 horas, recibirá en el Nuevo Mirandilla a un Ceuta que tiene dos puntos menos, estando ambos equipos en puestos de descenso a Primera RFEF.