Bordalás rebaja la crispación interna en el Getafe y apunta al Sevilla: "Ellos tienen recursos y nosotros, no; eso no es lo normal"

El entrenador azulón ha matizado sus críticas a la planificación del club y a la capacidad de la plantilla, pero ha recordado que llevan varios partidos encajando muchos goles y sin generar demasiado peligro en ataque: "No estamos en el mejor momento"

El técnico del Getafe CF, José Bordalás, ha aparcado la tensión de los últimos días y dejado a un lado los reproches al vestuario o a la directiva para centrarse en hacerlo lo mejor posible ante "un gran rival" como es el Sevilla FC de Luis García Plaza, quien fue entrenador del conjunto azulón durante tres temporadas y vuelve al Coliseum para este choque de la jornada 11 de LaLiga EA Sports que también será muy especial para Juan Iglesias, ex del 'Geta', y para Nemanja Gudelj, que hasta hace tres meses era el capitán nervionense.

Bordalás ha matizado sus críticas tras los sonados enfados de los últimos días y ha motivado a sus tropas con el reto de ganar a un equipo que ha empezado la temporada a un gran nivel. "El Sevilla FC ha hecho un trabajo magnífico en el mercado de verano, ha completado una plantilla muy buena, tiene jugadores de mucho nivel y tiene alternativas en todas las posiciones. Está haciendo un gran campeonato y va a ser un partido muy difícil. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero confiamos en el equipo, en la responsabilidad de cada jugador y somos concientes del momento en el que estamos", ha expuesto el alicantino en la rueda de prensa previa al duelo de este domingo a las 14:00 horas.

La mala situación del equipo, la recaída de Zaid Romero y la vuelta de Mangala

"No estamos en la mejor situación. Somos conscientes de ello. Nos gustaría estar mejor clasificados, pero, bueno, queda mucha liga y debemos tener confianza en el equipo y saber la importancia del partido contra el Sevilla FC. Nos enfrentamos a un gran rival y no hay excusas. Tenemos que hacer un gran partido, salir a ganar y salir a competir", ha explicado Bordalás en una rueda de prensa en la que ha confirmado la recaída de Zaid Romero: "No hemos podido recuperarle. Iba bastante bien, pero parece que ha recaído en una sesión de readaptación. Vamos a confiar en que lo podamos tener cuanto antes".

Más positivo es Bordalás con la mejoría de Orel Mangala: "Está bien. Cuando un jugador ve la luz y se recupera de una lesión, obviamente, le cambia el talante. Está contento, como no puede ser de otra manera, puesto que ya dispuso de minutos en Copa. Seguro que participará mañana y espero que nos ayude, porque es la intención de todo jugador y, en este caso, de Orel Mangala, ayudar al equipo en ese medio del campo".

La necesidad de recuperar la solidez defensiva después de encajar 11 tantos en tres partidos

Cinco del Lugano (2-5), cuatro del Athletic (4-0) y dos de la Lebrijana (2-3). El Getafe CF ha encajado 11 goles en los tres últimos partidos y Bordalás pide cerrar el grifo: "Debemos recuperar nuestra solidez. Tenemos que cambiar la dinámica de los últimos partidos, donde el equipo ha encajado muchos goles. Mis equipos han sido siempre muy sólidos, muy fuertes a nivel defensivo y tenemos que recuperarlo lo antes posible. Qué mejor momento que contra un grandísimo rival, el Sevilla FC".

"Bueno, pues ha sucedido que nos han marcado en todos esos goles y han sido muy similares la mayoría de ellos. Hemos trabajado, hemos hablado, hemos analizado, hemos visto vídeos y tenemos que corregir esa sangría cuanto antes porque no nos podemos permitir encajar ese número de goles. Tenemos que estar más atentos y, sobre todo, lo que comentaba antes, confiar en la responsabilidad de cada uno y de la misión que tienen en el terreno de juego", ha explicado al ser preguntado por las causas de esa repentina debilidad atrás.

José Bordalás matiza sus críticas hacia la plantilla del Getafe CF

"No, yo no he dicho que no tengamos plantilla para competir en Europa ni en España -dijo que no tenía para jugar tres competiciones-. No he hecho ese comentario nunca. Obviamente, yo tengo confianza en la plantilla; pero estamos inmersos en tres competiciones y estamos viendo las dificultades que hemos tenido. Cuando hacía ese comentario, que fue tras perder el primer partido de la Conference, solo teníamos un jugador de ataque en el banquillo, que era Adrián Riquelme (joven del filial). No es lo normal".

"Lo normal es tener jugadores en todas las posiciones y nosotros, desafortunadamente, no los tenemos, por el motivo que sea. Por ejemplo, el Sevilla tiene cinco jugadores de banda de un nivel altísimo: Chidera Ejuke, Rubén Vargas, Alfon González, Correia... Y nosotros no tenemos ninguno", ha recordado para contextualizar esas quejas que tanta polvareda han levantado en tierras madrileñas a pesar de que jugadores como David Soria le han dado la razón.

"El vestuario está con la preocupación lógica de querer cambiar esa dinámica puesto que hemos encajado muchos goles y hay que cambiar lo antes posible. Si encajas goles en todos los partidos es difícil conseguir buenos resultados. Pero, bueno, hemos analizado los últimos partidos y es verdad que hemos tenido bajas importantes, como la de Christantus Uche, que ya no nos acordamos, y hemos tenido problemas. Pero tengo máxima confianza en el equipo y entiendo también la preocupación de nuestra afición. Nosotros también estamos dolidos y queremos cambiar la dinámica lo antes posible", ha prometido Bordalás.