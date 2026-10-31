Luis García Plaza 'se mosquea' en la rueda de prensa del Getafe - Sevilla: "No me gusta nada esto, lo digo en serio, el halago debilita"

El técnico nervionense se interrumpe a sí mismo para dejar de soltar los piropos que sus jugadores merecen por este buen tramo inicial que están completando todos: los que estaban, los fichajes que llegaron, los canteranos que suben...

El Sevilla FC ha completado en la mañana de este sábado su único entrenamiento para preparar el choque de este domingo en el Coliseum frente al Getafe CF. Tras la victoria ante el AD Sporting de Hortaleza (0-3) en Copa del Rey, la expedición nervionense se ejercitó de manera suave en el hotel de concentración en tierras madrileñas. Allí regresará esta misma tarde después de una breve estancia en la capital andaluza para disputar un partido correspondiente a la jornada 11 en LaLiga EA Sports que el equipo nervionense afronta con las únicas bajas de los lesionados Miguel Sierra y Marcao Teixeira, después de haber dado descanso a todos sus titulares y minutos a los que más lo necesitaban.

Tras la sesión matinal, que esta vez se ha trasladado al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, García Plaza ha pasado por la sala de prensa para analizar la previa de este duelo y no ha podido evitar el 'mosqueo', dicho en sentido totalmente figurado. En el Sevilla FC -a diferencia del Getefe CF- se viven tiempos tranquilos, en lo clasificatorio, en lo deportivo e incluso en lo institucional. Los futbolistas nuevos están rindiendo, los canteranos aprietan fuerte, los que ya estaban y eran criticados han subido muchísimo el nivel... No queda más remedio que caer en el halago y al míster blanquirrojo eso no le gusta nada. "El halago debilita y llevamos toda la rueda de prensa con halagos. No me gusta ¡No me gusta nada!", ha manifestado entre risas.

Tres partidos en seis días y sólo un entrenamiento para preparar el Getafe - Sevilla

"Sí, incluso la gente que jugó más tiempo (en Copa) no ha entrenado prácticamente. Los habéis visto hacer el calentamiento y ya los hemos sacado. No os voy a decir la alineación pero, cuando juegas en menos de 72 horas, los que jugaron 60' pueden participar pero la gente que juega 90' es difícil que juegue mañana de titular. Puede salir un rato, sí, pero mañana no van a ser titulares. Esto es es así. Es lo que hay, por eso hemos subido a tantos chicos de las categorías inferiores, a quienes quiero agradecer su predisposición".

"Nos ha tocado jugar muchos partidos en pocos días. Incluso son cuatro partidos en 12 días. Para eso se hacen las plantillas y por suerte el otro día salió todo perfecto y no ha pasado nada. Entre esos 14 ó 15 que no lo jugaron todo puedo elegir y son los que empezarán, pues estarán frescos para el partido de Getafe", ha añadido el técnico nervionense. Luis García Plaza está muy contento con todo su equipo. Quizás, demasiado contento.

García Plaza intenta explicar el cambio de la tensa temporada pasada al buen momento actual

"Pues no lo sé, pero yo le doy mucho valor también a lo que hicimos el año pasado. Quitando el último partido, que no lo cuento ya, porque nosotros íbamos sin jugarnos nada, el Celta se jugaba a Europa y eso se notó, conmigo ganaron cuatro partidos de ocho ya el año pasado. Habláis de los números del año pasado, pero ganamos 4 de 8 (4 de 9 con el del Celta). Creo que son buenos futbolistas y me lo están demostrando, cuando llegué y este año. Aquí ha habido muchas críticas con los jugadores, porque es verdad que los resultados eran muy malos, pero yo los tengo considerados buenos futbolistas".

"Es verdad que los fichajes han entrado bien y que Fofana es un jugador de otro nivel, pero Miguel (Sierra) estaba aquí, Gabi (Suazo) estaba aquí, y Luci (Agoumé) estaba aquí... Han dado un paso adelante y espero que sigan así, que no sirva esto para que se relajen, ¡porque entonces les voy a apretar que no veas! El año pasado, después de toda la tensión, creo que era muy difícil mantener ese nivel competitivo. Después, Félix (Correia) está aportando, Robbie (Ure) o Lucas (Stassin) están aportando, el rol de Fofana, los que han venido que están esperando su oportunidad, como Fran, Julio, Sangante... Estoy apretando a todos para que estén dispuestos para tener esa oportunidad.

Isaac Romero, máximo goleador del Sevilla (3) pese a competir con Stassin y Ure

"Pues un poco en esa misma dinámica. Es que todos han dado un paso adelante: el rendimiento de Gabi es espectacular, el rendimiento de Agoumé es espectacular, el de Kike Salas, el de Castrín, Miguel Sierra, Ejuke el otro día jugó muy bien... Creo, en serio, que el gran rendimiento del equipo viene por el paso adelante que han dado los que ya estaban".

"Todos estamos de acuerdo en que Fofana es un jugador de un nivel altísimo, pero ellos vienen sin el peso que tenían todos los demás el año pasado. Cuando los nuevos fichajes llegan a Sevilla, llevábamos ya dos victorias y la corriente era buena. Estoy súper contento por Isaac y por todos. Muy contento".

La espera de Sangante y alto nivel de los centrales: Castrín - Kike Salas, dupla titular

"Están muy bien los dos. Se conocen, se compenetran... Kike está en un nivel muy alto, es mi sensación. Siempre digo que los halagos debilitan y llevamos toda la rueda de prensa tirando halagos a todo el mundo. No me gusta pero, bueno, es lo que hay porque está muy bien. Castrín también está muy bien y Sangante está preparado para jugar. Ha tenido mala fortuna nada más llegar, porque recordáis el fallo el día del Rayo, luego fue la expulsión (ante el Espanyol) cuando más estaba jugando...", ha explicado el técnico del Sevilla FC sobre los dos canteranos.

Pese a ello, la confianza en el senegalés es máxima. "En ese momento de la expulsión Sangante estaba por delante de Castrín, pero después 'Cas' le cogió el sitio, el equipo iba para arriba y ahora mismo son la pareja titular. Sangante es un gran fichaje. Lo veo entrenar y veo su actitud, súper humilde, trabajadora... creo que hay fichaje para mucho tiempo y... bueno, van demasiado halagos ya. Lo digo en serio, no me gusta esto, en serio, no me está gustando, demasiados halagos...", ha rematado.