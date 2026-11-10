Anaitasuna 1-6 Alavés: Festival babazorro para sellar el pase a la siguiente ronda

El conjunto de Quique Sánchez Flores resuelve su estreno en la Copa del Rey con una segunda parte demoledora, en la que Miguel Rodríguez, Mariano Díaz, Aitor Mañas y Aleñá completaron la goleada

El Deportivo Alavés estará en el bombo de la siguiente ronda de la Copa del Rey después de superar con claridad al Anaitasuna (1-6). El conjunto vitoriano tuvo que trabajar más de lo que refleja el marcador durante una primera mitad en la que su rival plantó cara e incluso consiguió marcharse al descanso con opciones.

Sin embargo, los de Quique Sánchez Flores apretaron tras el paso por vestuarios y terminaron convirtiendo el encuentro en un trámite. Un doblete de Mariano Díaz fue suficiente para encarrilar una goleada que completaron Johny, Miguel Rodríguez y Carles Aleña.

Jonny y Mariano encarrilan el pase antes del descanso

El Alavés asumió desde el pitido inicial la responsabilidad de llevar el peso del encuentro. Los babazorros buscaron pronto la portería de Sudupe, con Denis Suárez y Ángel Pérez especialmente activos por la banda derecha. El propio Denis probó fortuna en los primeros compases, mientras que Mariano también tuvo una buena oportunidad poco después.

Sin embargo, el Anaitasuna no estaba dispuesto a ponerle las cosas fáciles a su rival. Bien organizado defensivamente, el conjunto guipuzcoano consiguió frenar las primeras acometidas visitantes y también se dejó ver en ataque, con un disparo de Juaristi que se marchó cerca del marco defendido por Adrián Rodríguez.

Cuando más le estaba costando al Alavés encontrar espacios, apareció Jonny para abrir el marcador. El lateral se incorporó al ataque y, desde la frontal, conectó un disparo que sorprendió a Sudupe, que no acertó a despejar con contundencia. Era el minuto 28 y los vitorianos encontraban por fin el camino hacia la portería.

El gol dio tranquilidad a los de Quique, que ampliaron su ventaja apenas diez minutos después. Esta vez Jonny ejerció de asistente con un magnífico pase filtrado que dejó a Mariano en disposición de definir. El delantero dominicano no perdonó y estableció el 0-2.

Mariano Díaz, con un doblete, encarriló la victoria alavesista en tierras donostiarras.

Pero el Anaitasuna no había dicho su última palabra. Cuando parecía que el encuentro se marcharía al descanso con una ventaja cómoda para los visitantes, Juaristi aprovechó una buena acción ofensiva de los locales para recoger un pase atrás en la frontal y batir a Adrián Rodríguez. El 1-2 devolvía la emoción al partido.

Miguel Rodríguez y Mariano sentencian en dos minutos

El Alavés salió decidido a evitar cualquier sorpresa en la segunda mitad y pronto encontró el premio. Hugo Novoa avisó con un disparo lejano que obligó a intervenir a Sudupe y, poco después, llegó el tercer tanto.

El lateral gallego puso un magnífico balón en profundidad para Carles Aleñá, que ganó línea de fondo y sirvió un pase raso al corazón del área. Allí apareció Miguel Rodríguez para empujar el esférico y estrenarse como goleador con la camiseta albiazul.

Festival de dobletes babazorro para sellar el pase a la siguiente ronda

Prácticamente sin tiempo para reaccionar, el Anaitasuna recibió otro golpe. En el minuto 57, Ángel Pérez llegó por la derecha y puso un centro raso que Mariano convirtió en el 1-4. El dominicano firmaba su doblete particular y dejaba la eliminatoria prácticamente resuelta.

Con tres goles de ventaja, el conjunto vitoriano se dedicó a administrar esfuerzos y controlar el encuentro, mientras Quique Sánchez Flores aprovechaba para repartir minutos entre sus futbolistas. El Anaitasuna, que había competido con dignidad durante buena parte del choque, terminó acusando el desgaste.

Aitor Mañas también se apunta a la goleada

La recta final todavía dejó dos tantos más para el Alavés. Aitor Mañas, que había entrado desde el banquillo, se encargó de ampliar la diferencia con una buena acción individual en la que superó a varios defensores antes de definir con un disparo raso y cruzado.

Carles Aleñá, que había participado en el tanto de Miguel Rodríguez, también se sumó a la fiesta goleadora en el tramo final, completando una noche plácida para los babazorros, que sellan su clasificación para la siguiente ronda copera con una goleada y buenas sensaciones antes del parón internacional.

Ficha técnica

Anaitasuna: Alain Sudupe; Larramendi (Olaizola, min. 69), Aramendi (Odri, min. 80), Unai Pérez (Jakes Díaz, min. 80), Errazu; Guembe, Garmendia, Carlos Juaristi, Oihan; Pastrian (Ekai Sudupe, min. 69) y Hazim (Lander Juaristi, min. 66).

Alavés: Adrián Rodríguez; Ángel Pérez (Mañas, min. 65), Xanet Oláiz, Valentini (Tenaglia, min. 71), Jonny; Protesoni (Diallo, min. 65), Denis Suárez (Guevara, min. 89), Novoa, Aleñá, Miguel Rodríguez y Mariano (Toni Martínez, min. 75).

Goles: 0-1, min. 28: Jonny. 0-2, min. 37: Mariano. 1-2, min. 43: Juaristi. 1-3, min. 55: Miguel Rodríguez. 1-4, min. 57: Mariano. 1-5, min. 79: Aitor Mañas. 1-6, min. 86: Aitor Mañas.

Árbitro: Ricardo de Burgos (Comité Vasco). Amonestó a Aramendi, del Anaitasuna.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey, disputado en el estadio de Txerloia ante unos 1.500 espectadores.