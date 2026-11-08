Matarazzo confirma la lesión de Barrenetxea a la espera de pruebas: "Volverá más fuerte"

El técnico de la Real Sociedad lamenta el contratiempo físico del extremo, que tuvo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas y está pendiente de una resonancia magnética para conocer el alcance de sus problemas

Pellegrino Matarazzo se marchó de Anoeta con la satisfacción de sumar tres puntos muy importantes, pero también con una preocupación que puede empañar la victoria ante el Rayo Vallecano. Ander Barrenetxea tuvo que ser sustituido en el minuto 71 después de sufrir una lesión que le obligó a abandonar el terreno de juego entre lágrimas.

El entrenador estadounidense confirmó que el futbolista está pendiente de pruebas médicas para determinar la gravedad del contratiempo, justo cuando acababa de recibir la llamada de la selección española, pero vino a confirmar que existe una lesión a tener en cuenta.

Matarazzo confirma la lesión de Barrenetxea

Ander Barrenetxea tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión y lo hizo entre lágrimas, ayudado por dos miembros de los servicios médicos del club. En principio, todo apunta a una rotura muscular en la parte posterior del muslo.

La preocupante imagen hace temer por el alcance de sus problemas físicos y pone en serio riesgo su presencia en la próxima concentración de la selección española. El extremo está citado este lunes en Las Rozas para preparar los encuentros ante Chequia e Inglaterra, pero su participación queda ahora pendiente de conocer el alcance exacto de la lesión.

El técnico 'txuri-urdin' no pudo ocultar su pesar por la situación del extremo, que había vuelto a ser determinante con la asistencia que permitió a Orri Óskarsson marcar el único tanto del encuentro. "Tiene una lesión. Simplemente, todavía no sabemos exactamente cuál es su gravedad y necesitamos hacerle una resonancia magnética para comprobarlo", explicó en un principio.

Matarazzo destacó el buen momento que atravesaba el futbolista y su importancia en los últimos encuentros. "Es muy desafortunado. Ander Barrenetxea estaba en un momento muy bueno. Incluso el partido que ha hecho hoy, los duelos que ha ganado cerca del área, el gol que ha preparado... Ha sido un jugador muy importante para nosotros en los últimos partidos". Pese a la preocupación, quiso lanzar un mensaje de optimismo a la afición y al propio jugador: "Pero volverá y volverá más fuerte, estoy seguro de ello".

La victoria y el trabajo defensivo, por encima del juego

Sobre el encuentro, el preparador estadounidense reconoció que su equipo tuvo que sufrir para conservar una ventaja que pudo haber sido mayor. "Fue un partido muy igualado, muy abierto", resumió, antes de destacar la acción que decidió los tres puntos con idéntico protagonista. "Nosotros marcamos un gol precioso. ¡Qué pase de Ander Barrenetxea a Orri Óskarsson, que empieza en nuestra propia área para terminar en el área rival!".

Matarazzo también puso en valor el esfuerzo colectivo frente a un rival que exigió mucho físicamente. "Sufrir también forma parte del fútbol. Un equipo como el Rayo, que trabaja muy duro, que presiona muy bien y que tiene mucha movilidad en la salida de balón, nos obliga a invertir mucha energía".

El técnico reconoció que no siempre resulta sencillo generar ocasiones ante equipos que acumulan muchos efectivos atrás y defendió la importancia de saber ganar cuando los hombres de arriba no están del todo precisos. "Cuando tu ataque no funciona de la manera que te gustaría, entonces necesitas conceder muy pocas ocasiones y creo que hoy lo hemos hecho".

En este sentido, se mostró especialmente satisfecho con la evolución defensiva de los últimos encuentros, estableciendo una comparación con el partido ante el Olympique de Lyon. "Estoy contento con el rendimiento defensivo de los últimos dos partidos".

Siete cambios y ocho partidos en cuatro semanas

El entrenador también justificó las siete modificaciones introducidas en el once inicial por el desgaste acumulado. La Real ha disputado ocho encuentros en apenas cuatro semanas y el cansancio empieza a pasar factura. "Siete cambios, muchas piernas frescas. Como he dicho antes, hemos tenido que invertir mucho esfuerzo en nuestra presión. Nos han presionado arriba, así que, en general, ha sido un partido intenso y sí he sentido que hacia el final hemos perdido algo de fuerza", explicó.

Pese a ello, hizo un balance positivo de este tramo de competición. "Cinco victorias en ocho partidos es algo, creo, muy destacable. Así que estoy contento con esta última fase. Ahora es momento de descansar. Al menos para los jugadores que no están con sus selecciones".

Elogios para Zubeldia y Óskarsson y dudas con Oyarzabal

Matarazzo también tuvo palabras de reconocimiento para Igor Zubeldia y Aihen Muñoz, dos futbolistas que han ganado protagonismo en las últimas jornadas. Del primero destacó su regularidad en las dos últimas titularidades: "Ha jugado ahora dos partidos seguidos a un nivel muy, muy alto. Muy estable. Liderando al equipo con su intensidad, con sus duelos y su comunicación". Sobre Aihen, que llevaba varias semanas sin jugar, destacó que había completado "un partido fantástico".

Por otra parte, volvió a elogiar a Óskarsson, autor del tanto de la victoria. "Estoy muy contento con su nivel en este momento. Continuará así con la selección nacional, estoy seguro. Que vuelva sano y continúe de esta manera".

Por último, aclaró la ausencia de Mikel Oyarzabal, que no pudo entrar en la convocatoria por un proceso vírico y problemas físicos. "Estaba enfermo por un virus, con anginas. Hoy estaba hecho polvo. Esta mañana no había ninguna posibilidad de que formara parte del equipo. Todavía tenía también algunos problemas de espalda".

En cuanto a su presencia con España, mostró algunas dudas y dejó la cuestión en manos de la aleatoriedad del destino. "Veremos si podrá ir o no con la selección nacional. No tengo más noticias sobre cuál es la decisión".