Oficial: Barrenetxea es baja con la Selección y De la Fuente anuncia a su sustituto

Jorge de Frutos, extremo del Rayo Vallecano, ocupará la plaza del futbolista de la Real Sociedad, que tuvo que retirarse lesionado y entre lágrimas del encuentro disputado este domingo precisamente ante el conjunto madrileño

Luis de la Fuente no ha tardado en anunciar al sustituto del lesionado Barrenetxea.Imago

La Selección española pierde a Ander Barrenetxea para sus dos próximos compromisos de la Liga de Naciones.

El extremo de la Real Sociedad cayó lesionado en el partido frente al Rayo Vallecano y Luis de la Fuente no ha tardado en encontrar a un sustituto: Jorge de Frutos. El segoviano tendrá una nueva oportunidad con el combinado nacional.

Barrenetxea se marcha lesionado y entre lágrimas

El infortunio llegó en el minuto 71 del encuentro disputado en Anoeta. Barrenetxea, que estaba cuajando una buena actuación y había participado en el 1-0 de Óskarsson con una asistencia, sintió poco después un pinchazo en la parte posterior del muslo cuando realizaba un control orientado. Inmediatamente se llevó la mano a la zona afectada y comprobó que no podía continuar.

El futbolista abandonó el terreno de juego visiblemente afectado y entre lágrimas, acompañado por los servicios médicos de la Real Sociedad. Ochieng entró en su lugar, mientras el club donostiarra queda ahora pendiente de las pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión.

Su entrenador, Pellegrino Matarazzo, lamentó lo sucedido y vino a confirmar su preocupación por el percance. "Ha tenido muy mala suerte. 'Barrene' está en un buen momento. Se ha lesionado, pero aún no sabemos qué tiene hasta que le hagan las pruebas. Volverá más fuerte seguro".

No es la primera vez que una lesión aparta al extremo de una cita importante con España. El pasado mes de mayo sufrió problemas en los aductores durante el encuentro ante el Girona en Montilivi, lo que también le dejó sin opciones de acudir al Mundial, pese a que figuraba en la prelista de De la Fuente.

Jorge de Frutos, nueva oportunidad con España

La RFEF confirmó la incorporación de Jorge de Frutos, que deberá presentarse este lunes 9 de noviembre a partir de las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El futbolista del Rayo ya sabe lo que es defender la camiseta de la absoluta, con la que debutó el 7 de septiembre de 2025 frente a Turquía.

El extremo llega, además, en un gran momento de forma. Esta temporada ha sido titular en los nueve encuentros que ha disputado con el conjunto franjirrojo, en los que suma dos goles y dos asistencias.

España afrontará sus dos últimos compromisos de la Liga de Naciones frente a República Checa e Inglaterra en el último parón internacional del año 2026.