La convocatoria de David Gordo para la sub 21 de España: Thiago Pitarch y Christian Mosquera, novedades; Espí se mantiene

"No existe un camino más corto para llegar a la Absoluta que estar en la Sub 21", explicó el seleccionador David Gordo, tras dar a conocer su relación de 24 futbolistas

El delantero del Real Madrid Carlos Espí repite en la lista de la selección sub 21 para los partidos amistosos frente a Japón y Albania, preparatorios para el Europeo del próximo año, que presenta entre sus novedades al centrocampista madridista Thiago Pitarch y al defensa del Arsenal Cristhian Mosquera. Al respecto se refirió David Gordo, seleccionador de la sub 21 de España: "Jugaremos cuatro amistosos. El calendario es complicado. ¿Rotaciones? Cuando estás en la Selección no hay partidos amistosos. Son partidos internacionales. Jugamos contra Japón, ante Albania... Si todo va bien jugadores en marzo ante Inglaterra... La otra no se puede decir, pero puede ser Portugal... Son partidos de máximo nivel y repartiremos más minutos porque hay más cambios".

España se medirá contra Japón en Almendralejo (Badajoz) el día 13 y cuatro días después, lo hará ante Albania en Tirana, en el estadio que albergará la final del Europeo sub-21 el próximo año, para el que la Rojita certificó su clasificación como líder de grupo el pasado 6 de octubre.

El seleccionador de la Rojita, David Gordo, ha convocado a 24 jugadores, que se concentrarán a partir del próximo lunes, día 9. Otra de las caras nuevas es el extremo del Deportivo de A Coruña David Mella.

Respecto a la anterior convocatoria de finales de septiembre, salen de la lista el portero Fran González (Sevilla), el lesionado Xavi Espart (Barcelona), el central Jacobo Ramón (Como), que salta a la absoluta; Rafael Obrador, (Sassuolo), y Mario Martín (Getafe).

Tampoco están Álex Valle y el lesionado Jesús Rodríguez, ambos del Como, y Jan Virgili (Brujas). "El calendario es el que es. Nadie a mí me ha insinuado nada. Hablamos con los jugadores y les hemos mostrado la situación. Lo que podía pasar. Todos están con una ilusión tremenda por venir. Todos han hablado con sus clubes. Nosotros les tenemos que hacer ver que queremos que estén. Yo si fuera propietario de un club querría que mis jugadores tuvieran el máximo valor, y si juega torneo de importancia, los jugadores se revalorizan", apostlló el seleccionador.

Espí se estrenó en la convocatoria del seleccionador David Gordo el pasado 18 de septiembre junto con el defensa del Barcelona Xavi Espart, ausente por lesión en la lista dada a conocer hoy por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Tras debutar ante Finlandia, Espí, de 21 años, tuvo una actuación estelar ante San Marino, al marcar cinco goles y convertirse en el primer jugador de la sub-21 en hacer un repóker de tantos. Ante la baja en la absoluta del jugador del PSG Ferran Torres, Espí fue llamado por el seleccionador Luis de la Fuente para incorporarse a la absoluta, aunque no llegó a debutar. Y es que David Gordo lo tiene claro: "No existe un camino más corto para llegar a la Absoluta que estar en la Sub 21".

Sobre las ausencias, David Gordo dijo: "Si no estuviese lesionado Espart hubiera tenido muchas opciones de estar. Estaremos encantados de seguir contando con jugadores que son internacionales ya desde sub 16".

La convocatoria para los dos amistosos de la sub 21

- Porteros: Salvi Esquivel (Atlético de Madrid), Bruno Iribarne (Burgos) y Manu González (Betis).

- Defensas: Iván Fresneda (Sporting de Portugal), Rafa Garrido 'Rafita' (Málaga), Ángel Ortiz (Real Betis), Cristhian Mosquera (Arsenal, ING), Juanma Herzog (UD Las Palmas), Jon Martín (Real Sociedad), Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven, NED), Alex Valle (Como, ITA) y David Mella (Deportivo de A Coruña).

- Centrocampistas: Chema Andrés (Brighton, ING), Marc Bernal (Barcelona), Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid), Peio Canales (Athletic Club), Thiago Pitarch (Real Madrid) y Fer López (Wolverhampton, ING).

- Delanteros: Pablo García (Racing de Santander), Dani Rodríguez (Dinamo Zagreb), Javi Hernández (Espanyol), Iker Bravo (Watford, ING), Carlos Espí (Real Madrid) y Gonzalo García (Fulham, ING).