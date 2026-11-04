Fernando Alonso avisa sobre Honda y Aston Martin: "Es un proyecto completamente nuevo"

A pesar de la mala imagen que han dado Aston Martin y Honda durante el pasado Gran Premio de México de Fórmula 1, el piloto español se muestra esperanzado de cara a la próxima temporada, confiando así en el trabajo de su escudería y del motorista japonés

Muy enfadado estaba Fernando Alonso al término del pasado Gran Premio de México de Fórmula 1 en el cual el piloto español se vio obligado a abandonar tras disputar sólo seis vueltas por culpa de un problema en el motor Honda de su Aston Martin. Fernando Alonso no se cortó a la hora de criticar, sobre todo, al motorista japonés, pero ya ha pasado página y en las últimas horas ha mostrado su confianza en Aston Martin y Honda de cara a la próxima temporada.

Lejos de renegar y dejar de confiar, Fernando Alonso se ha mostrado muy optimista de cara al año 2027 en donde tiene esperanzas de contar con un coche competitivo. De hecho, el asturiano ya ha manifestado que tiene esperanzas que el monoplaza que construya Adrian Newey sea rápido. "Tengo fe y confianza en el próximo año, es un proyecto completamente nuevo y el coche va en la dirección correcta en cuanto al chasis".

Fernando Alonso, que sabe que Honda prepara una fuerte evolución de cara a la siguiente temporada, ha señalado que hay tiempo para que la marca de motores japonesa solucione los errores y le dé un propulsor lo suficientemente competitivo para poder pelear por puntos o por los primeros puestos de la clasificación. "Ahora es difícil decirlo, pero todos tenemos grandes esperanzas en 2027 y podemos solucionar muchas cosas".

No es la primera vez que Fernando Alonso muestra su confianza en Honda y en Aston Martin, ya que hace unas semanas, antes de la frustración generada por los fallos mecánicos sufridos en el Gran Premio de México, el piloto español se ha mostrado entusiasmado de cara a la siguiente temporada. "Ya hemos hecho algunos progresos este año, muchas cosas están pasando detrás de las cámaras en Japón. Soy razonablemente optimista con el próximo año, en cuanto al motor, pero es el paquete completo, no es solo el motor", dijo en concreto sobre el desarrollo de la marca de motores.

Fernando Alonso aboga por pasar página tras el mal Gran Premio de México

Los ánimos están tocados en Honda y en Aston Martin después de que los dos coches, tanto el de Fernando Alonso como el de Lance Stroll, tuvieran que dejar la carrera del Gran Premio de México en la vuelta seis por problemas de motor. "En las condiciones de México, nuestro motor somete a cierto estrés al sistema de refrigeración. Sabíamos que, dadas las condiciones especiales de gran altitud de Ciudad de México, nos enfrentaríamos a algunos retos adicionales en cuanto a la refrigeración en comparación con otros circuitos. Sin embargo, constatamos que nuestro circuito de refrigeración del ERS estaba sometido a una carga mayor de lo previsto y, por eso, tuvimos que detener el coche en varias sesiones", explicó el jefe de Honda, Shintaro Orihara.

Con este contexto, Fernando Alonso ha abogado por pasar página. "En días como el de la carrera aprendemos lecciones difíciles, pero el departamento de motores conoce sus problemas y dificultades. Ahora mismo se prueba con un motor completamente nuevo en el banco dinámico".