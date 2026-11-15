Juanlu Sánchez sufre un grave contratiempo que perjudica al Sevilla por "una lesión de ligamentos"

Cuando empezaba a despegar en el Bournemouth, el de Montequinto ha sufrido una "lesión en los ligamentos del tobillo" con el segundo equipo que le ha obligado a parar, con daños colaterales para los nervionenses de cara a cobrar los ingresos extras

La suerte no acompaña a Juanlu Sánchez en su nueva aventura en la Premier League y lastra los intereses sevillistas que dependen de un rendimiento productivo para poder aumentar los ingresos por su traspaso.

Cabe recordar que los nervionenses alcanzaron un acuerdo en verano con el Bournemouth por 11 millones de euros fijos más dos variables en función de objetivos, a lo que hay que añadir que el Sevilla se reservó un 10% de su pase para una futura venta, por lo que precisa que ofrezca su mejor versión.

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Sin embargo, justo cuando parecía que lograba despegar, toda ha vuelto a torcerse para el de Montequinto. Así, a finales de octubre debutó como titular en los 'Cherries' en la victoria contra el Aston Villa en la Carabao Cup después de que su estreno en la Premier League no fuera como se esperaba ante el Chelsea (5-1). Juanlu firmó una buena actuación y todo apuntaba a que podría tratarse de un punto de inflexión, pero la realidad es que desde entonces no ha vuelto a pisar el césped con el primer equipo.

Marco Rose explica la lesión de Juanlu Sánchez

No entró en la siguiente convocatoria liguera contra el Leeds y a día de hoy se encuentra lesionado por una lesión con el segundo equipo que le impidió estar disponible para la última cita antes del parón contra el Ipswich Town.

El propio Marco Rose, entrenador del Bournemouth, explicó el problema que sufre el exfutbolista del Sevilla, aunque no estableció una fecha de vuelta. "Juanlu se torció el tobillo en el partido con el equipo sub 21 y tiene una lesión en los ligamentos del tobillo. Todavía lo estamos evaluando y, después, veremos qué hacemos, cómo lo hacemos y cuánto tiempo llevará recuperarse", señaló el míster en cuanto se conoció un contratiempo sufrido en la cita contra el Cardiff sub 21 correspondiente a la Premier League Cup, que lo dejó fuera de la última convocatoria y genera mucha incertidumbre al trasladarse que se trata de los ligamentos.

Juanlu se torció el tobillo en el partido con el equipo sub 21 y tiene una lesión en los ligamentos del tobillo

Hasta ahora Juanlu Sánchez solo ha podido disputar un total de 106 minutos con el Bournemouth, 98 de ellos en la Carabao Cup, ante el Lincoln y el Aston Villa, y ha sido bajado en dos ocasiones al Sub 21, tanto para la Premier League 2 en una ocasión como para el choque en el que se lesionó del torneo copero de la categoría.

Un mazazo para el futbolista nazareno, que ha sufrido un duro revés cuando remontaba el vuelo, lo que perjudica al Sevilla y a la posibilidad de seguir ingresando dinero por su traspaso.