José Juan Romero rompe su silencio tras su salida: "Ceuta es un sitio que no se tiene la idea del valor que tiene"

José Juan Romero rompe su silencio tras su salida del Ceuta, repasa los motivos que marcaron su destitución y reivindica su vínculo con la ciudad autónoma, de la que destaca su valor y el cariño de sus habitantes

José Juan Romero ya ha hablado después de poner fin a su etapa en el banquillo de la AD Ceuta. Una semana después de que el club anunciara su destitución, el entrenador sevillano ha atendido a los micrófonos de 'Tablero deportivo', de Radio Nacional, para repasar su salida y recordar lo que ha significado para él su paso por la entidad. Lo ha hecho sin esconder que no comparte la decisión de la directiva, aunque ha dejado claro que la respeta y que se marcha agradecido por todo lo vivido.

"Respeto las decisiones, aunque no las comparta", ha resumido el técnico al referirse a su destitución. Romero ha querido evitar una polémica mayor con el club, al que ha mostrado su agradecimiento después de una etapa en la que ambos consiguieron algunos de los mayores éxitos de su historia reciente. "Respeto al club, agradecimiento por todos estos años y no tengo nada más que decir al respecto", ha añadido.

El vínculo de José Juan Romero con Ceuta

Más allá de los resultados y de los logros deportivos, una de las cuestiones que ha querido destacar el entrenador es su relación con la ciudad autónoma. Romero ha defendido Ceuta durante su etapa en el banquillo y ha reconocido que su conexión con sus habitantes va mucho más allá del fútbol. "La adoro, la ciudad. La defendí como algo mío hace muy poco y el ceutí es una persona increíble. Es un sitio que no se tiene la idea del valor que tiene", ha señalado. Una declaración que resume el cariño que el técnico ha desarrollado hacia una ciudad en la que vivió una de las etapas más importantes de su carrera.

El entrenador también ha explicado algunas de las dificultades que encontró el club a la hora de confeccionar la plantilla. En concreto, ha hecho referencia a los prejuicios que, según su relato, condicionaron el acceso al mercado de fichajes después de los acontecimientos relacionados con la inmigración durante el verano. "Era un club que en los últimos años ha habido prejuicios, pero tras los últimos años de éxito, esperábamos acceder al mercado y aquello nos hizo un daño terrible", ha explicado en la entrevista.

"Era un club que en los últimos años ha habido prejuicios"

No pensó en rendirse pese a las dificultades

Preguntado por si en algún momento llegó a plantearse abandonar el proyecto, Romero ha sido contundente. El técnico ha defendido su carácter y su forma de afrontar los momentos complicados, recordando que nunca ha sido alguien que se dé por vencido fácilmente. "Soy una persona que me he peleado contra todo, no me doy nunca por vencido en nada", ha afirmado. También ha reconocido que la decisión de prescindir de sus servicios le resultó extraña por los precedentes del equipo, aunque ha evitado utilizar términos duros para referirse a la directiva.

"No me doy nunca por vencido en nada"

En ese sentido, ha recordado que el Ceuta llegó a encontrarse a doce puntos del líder en la temporada del ascenso y que, en otra campaña, estaba a quince de la permanencia antes de conseguir el objetivo. Por eso, no esperaba que su etapa terminara de esta manera. También ha señalado que recibió mensajes de sus futbolistas tras conocerse su salida y que considera que uno de los más afectados por la decisión ha sido el presidente, Luhay Hamido.

La salida de Romero supone el cierre de una etapa histórica para el Ceuta. El entrenador fue una figura clave en el crecimiento del equipo y en su regreso al fútbol profesional 45 años después. Ahora, el conjunto caballa inicia un nuevo camino con Sergio Lobera en el banquillo, mientras su antiguo técnico se queda con el vínculo construido con una ciudad que, como él mismo ha reconocido, siempre llevará consigo.