Matos señala a José Juan Romero tras su destitución en Ceuta: "Es lo acertado en este momento"

El lateral reconoce que el equipo no está dando su mejor versión, asegura que el cambio de entrenador era necesario y advierte de que puede haber numerosos movimientos en enero si no consiguen reaccionar

dsaLa destitución de José Juan Romero ha cerrado una etapa en la AD Ceuta FC que hace apenas unos meses parecía difícil de imaginar. El técnico que condujo al equipo hasta Segunda división ya no está al frente del proyecto y Sergio Lobera toma ahora el relevo con el objetivo de cambiar una dinámica que ha llevado al conjunto caballa al último puesto de la clasificación, con solo cinco puntos de 39 posibles. En medio de una semana de muchos cambios, José Matos ha puesto voz al sentir del vestuario, al menos en el aspecto de que los futbolistas tienen una parte importante de responsabilidad.

El lateral, uno de los jugadores con más peso en la plantilla, reconoció en una entrevista con RTVCE que la marcha de José Juan ha sido dolorosa pero entendible. "La decisión que han tomado ha sido muy dura, muy difícil. Lo sé por cómo es este club, por cómo lo han transmitido, pero a veces es inevitable separar caminos. En este momento las cosas no están saliendo. No pensábamos que iba a pasar, pero creo que es lo acertado en este momento", afirmó.

Matos no quiso culpar solo al entrenador de Gerena. "Somos autocríticos y sabemos que no estamos dando el 100%, que podemos dar mucho más. Ahí están los resultados". Una reflexión que también trasladó al análisis de los problemas que han condenado al Ceuta en este primer tramo de competición. El futbolista considera que el equipo ha perdido parte de la capacidad ofensiva que le permitió competir la pasada campaña y que, además, necesita mejorar atrás. "El año pasado había momentos en los que te metían goles, pero tú metías más. De cara a gol estamos teniendo ese déficit, independientemente de que en la parcela defensiva todos tenemos que mejorar".

La salida del entrenador también ha dejado algunas cuestiones pendientes. Preguntado por los mensajes de Romero en sus últimas comparecencias, especialmente por sus referencias a los recursos de la plantilla, Matos reconoció que no habían sentado bien en el vestuario. "Bien, obviamente, no sienta. Cuando estás en un momento así, todo el mundo quiere mensajes positivos. Al final, tampoco puedes decir algo que no crees o que no sientes solo por dar un mensaje positivo". No obstante, respaldó la explicación de Edu Villegas, director deportivo del club caballa, sobre la confección del equipo: "La plantilla estaba consensuada con el míster. A lo mejor esperaba un mejor rendimiento de otros jugadores, no lo sé, eso tendríamos que preguntárselo a él".

Pese a las diferencias, el lateral quiso agradecer el papel de José Juan Romero en una temporada anterior en la que estuvo a un gran nivel y fue importante, con 33 partidos, cuatro goles y dos asistencias. "A mí, en lo personal, me sacó de un año muy difícil. Sacó de mí algo indispensable, que era adaptarme a una posición en la que nunca había estado. Yo le estoy agradecido". También aclaró que su reacción al ser sustituido en Córdoba no iba dirigida contra el técnico: "Si alguien se ha sentido ofendido, en ningún momento era por el cambio. Las cosas no están saliendo como uno desea".

Matos celebra un gol con el Ceuta / Ig: jmatosgarcia

Otro de los factores que condicionaron la planificación fue la situación migratoria que vivió Ceuta durante el verano. Matos reconoció que pudo influir en la decisión de algunos futbolistas a la hora de aceptar la propuesta del club y explicó cómo afectó también a su familia. "Llegar a tu casa y que tu niña no pueda ir al parque, a mí personalmente me ha afectado".

Ahora, con Lobera al frente, el vestuario necesita una reacción inmediata. Matos tiene buenas referencias del nuevo entrenador y confía en que aporte la energía que necesita el equipo. Sin embargo, también dejó un aviso sobre el mercado invernal: "En una situación normal siempre suele haber cambios. Ahora, si no revertimos la situación, seguramente va a haber muchos cambios".