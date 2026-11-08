Sergio Lobera vuelve al Ceuta para recoger el testigo de José Juan Romero

El técnico zaragozano regresa al Alfonso Murube más de una década después de su primera etapa para intentar cambiar la dinámica del equipo

La AD Ceuta FC ya tiene al hombre elegido para intentar cambiar el rumbo del equipo. Apenas unas horas después de anunciar la destitución de José Juan Romero, el club caballa confirmó el regreso de Sergio Lobera, que vuelve al Alfonso Murube para afrontar un reto muy diferente al de su primera etapa. El entrenador maño firma hasta el final de la presente temporada, con una opción de continuidad por una campaña más.

Lobera ya dirigió al equipo ceutí durante el curso 2011/2012 y ahora regresa con una mochila mucho más cargada de experiencias. Desde aquella etapa, su carrera se desarrolló en buena medida lejos del fútbol español, con destinos en Marruecos, India y China. La entidad busca así un perfil que combine conocimiento del club y recorrido internacional para sacar al equipo de una situación deportiva delicada.

Su trayectoria tuvo uno de sus primeros grandes escaparates en la UD Las Palmas. Allí estuvo entre 2012 y 2014 y consiguió clasificar al conjunto canario para las eliminatorias de ascenso a Primera División en dos temporadas consecutivas. Después inició una aventura fuera de España que le llevó primero al Moghreb Atlético de Tetuán, con el que alcanzó los cuartos de final de la Champions League africana.

India se convirtió posteriormente en uno de los escenarios principales de su carrera. Al frente del FC Goa conquistó la Supercopa del país y más tarde se proclamó campeón de Liga con el Mumbai City, entidad integrada en el City Football Group. Su siguiente destino dentro de esa estructura fue el Sichuan Jiuniu chino. La última experiencia profesional fue en el Odisha FC, también en la Superliga india.

Lobera no llegará solo. El nuevo entrenador ha querido rodearse de personas de confianza y contará con David Polaco como segundo, con quien ya coincidió durante su etapa en La Masia y que es muy querido por la afición ceutí. El resto del cuerpo técnico mantendrá varias caras conocidas: Reda continuará como entrenador de porteros, Luis Enrique Ramos seguirá al frente de la preparación física y Ezequiel Gómez y Raúl Alcázar ejercerán como analistas.

El club destacó también la rapidez con la que se desarrollaron las conversaciones. Según explicó en su comunicado, desde los primeros contactos, iniciados la noche anterior, el técnico mostró una predisposición total para aceptar el desafío. En las reuniones mantenidas durante la madrugada y la mañana, además, dejó constancia de que conocía tanto la realidad de la entidad y de la ciudad como las características de la plantilla.

El relevo ya está decidido. Ahora Lobera tendrá que ponerse manos a la obra para preparar el próximo compromiso liguero, ante el Tenerife, e intentar que el regreso a Ceuta venga acompañado de una reacción sobre el césped.